El mensaje de Marley tras la denuncia en su contra por supuesta corrupción de menores

Tras darse a conocer una denuncia judicial por supuesta corrupción de menores que un hombre, que actualmente tiene 45 años y asegura que tuvo una larga relación con Marley que se habría iniciado cuando contaba con 17, el popular conductor rompió el silencio y le envió un mensaje a Ángel de Brito negando de manera categórica la acusación en cuestión.

El denunciante es Adrián Alfredo Molina, nacido en 1979 y, según su testimonio, conoció a Marley cuando tenía 17 años, en 1996. La presunta víctima testificó que entró en contacto con el conductor de manera virtual, en la era previa a la irrupción de las redes sociales.

Entre otras cosas, Molina acusa a Marley de haberlo obligado a ingerir drogas y tener prácticas que según su denuncia "corrompieron su desarrollo sexual en la adolescencia".

En medio de la polémica, Ángel de Brito compartió desde LAM (América), un mensaje que le envió Marley sobre la causa por presunta corrupción de menores.

"Me acabo de enterar de todo por vos y lo estoy leyendo. Obviamente, es un relato mentiroso, fantasioso, plagado de falsedades; y rápidamente comprobables. Esto tiene una intención económica. Mañana me pongo a disposición de la justicia, porque nadie me notificó. En función de esto, le voy a decir a mis abogados que lo denuncien penalmente", dijo de manera categórica Marley sobre la denuncia en su contra.