Verónica Varano se refirió a las versiones de crisis de pareja con Gustavo Bermúdez

A finales de 2020, Verónica Varano y Gustavo Bermudez se mostraron juntos por primera vez en una salida romántica y oficializaron así que estaban de novios. Y ahora, cuatro años más tarde, fuertes rumores de crisis empezaron a circular. En medio de ese run run de versiones, la actriz se refirió a su pareja, al presente que transita y al futuro que imagina.

En una charla mano a mano con Nilda Sarli para el programa de YouTube Mil vidas, Verónica Varano se animó a proyectarse de acá a diez años. “Me veo con Gus, en pareja, rodeada de nietos, si Dios quiere. Amo a los chicos, y los voy a malcriar tanto...”, aseguró la morocha.

De esta manera, Varano despejó las dudas que sobrevolaban a su relación con Gustavo Bermudez, con quien convive en San Martín de Los Andes, el lugar en el mundo del galán de telenovelas como Nano, Alén Luz de Luna, Celeste y tantos otros títulos clásicos de la pantalla chica.

A la hora de definir “qué es el amor”, Verónica señaló en esta entrevista íntima que con los años entendió que “el amor no es el amor a una pareja”. “El amor es todo lo que uno tiene y lo que puede dar. Y que otra persona también puede recibir”, indicó y, acto seguido se refirió directamente a su novio.

Gustavo Bermúdez es el compañero de vida que hoy Verónica Varano elige día a día.

“Entonces, desde ese lugar, Gus es una persona que está llena de amor, es un ser humano extraordinario, que trabaja sobre sí mismo, admirable, con disciplina, amigo de sus amigos, excelente padre... con su carácter”, sostuvo.

A la vez, Verónica dijo que con Bermúdez se eligieron mutuamente para “viajar y recorrer”. Y, en este sentido, explicó: “Entonces, es cuando te elegís, y saber en quién confío, en quién me puedo respaldar, que puedo ser yo, que sé que no me va a lastimar. El amor es alguien que te comprende, que sabés que va a estar a pesar de... Salvo que uno se equivoque, que también puede ser, que es posible”.

Verónica Varano y Gustavo Bermúdez están juntos desde fines de 2020. RS Fotos.

El proyecto en común de Verónica Varano y Gustavo Bermúdez

La actriz, que también es licenciada en psicología y que encontró un camino en la divulgación del yoga, aseguró que sigue eligiendo a Bermúdez: “En este momento, Gus es eso para mí, es un gran compañero”.

A la vez, contó que con su pareja tienen un proyecto en común que los motiva y entusiasma que va más allá de lo personal: “Nuestro proyecto es viajar como para darle visibilidad a este país maravilloso que tenemos. Yo estoy viajando un montón y veo cada lugar que digo: ‘¡Esto no puede ser Argentina!”.

“Ese es un sueño que tenemos, ojalá que lo podamos cumplir. Es un proyecto, un deseo. Pero más allá de ese camino, hay otro camino para recorrer con él”, concluyó Veronica Varano, enamoradísima.