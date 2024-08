Silvina Moreno celebra sus 10 años de carrera con un show en el Teatro Coliseo

A lo largo de 10 años Silvina Moreno ha construido una carrera musical sin fórmulas prefabricadas o modas de estación. Genuina, valiente y con la emoción en la piel, ha desarrollado un repertorio de canciones imperecederas porque hablan desde el corazón. Así, se ha convertido en una de las artistas femeninas más completas que ha dado la música argentina en los últimos tiempos.

Este 9 de agosto propone celebrar este recorrido en el Teatro Coliseo, uno de los teatros más importantes de la escena porteña, junto a invitados de lujo y al público que hizo crecer sus cinco discos - Mañana (2012); Real (2015); Sofá (2017); Herminia (2019); y Selva (2022)- hasta hacerlos propios.

Con cinco álbumes y tres nominaciones a los Premios Gardel, a lo largo de su carrera ha realizado un centenar de shows, llevando su música por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Ha recibido, además, un gran reconocimiento por parte de sus colegas: artistas como Alicia Keys, Gilberto Gil, Ed Sheeran y Harry Styles la han invitado a abrir sus shows y ha participado en los conciertos de Natalia Lafourcade, Carlos Rivera y Ximena Sariñana, entre otros.

Luego del éxito del Teatro Broadway, Silvina no se conforma y propone una noche memorable para visitar todo su repertorio de canciones con el humor y calidez que la caracterizan. MDZ dialogó mano a mano con la cantautora que repasó su carrera y contó algunos secretitos del show en el Teatro Coliseo.

Me hablan de vos es el último single que presentó Silvina Moreno.

- ¿Cómo resumís 10 años de carrera?

-En realidad son algunos más, pero igualmente es difícil de resumir. Además siempre sentís que estás arrancando porque hay un montón de gente que no conoce lo que hago y ahí voy por ellos. Pero sí, fueron muchos años de aprender un montón y ahora es poder mirar para atrás y estar agradecida de todo lo que se logró. Hacer cinco discos, ahora un Teatro Coliseo, trabajar con Sony, tener mi equipo, haber cantado y tocado con un montón de gente que admiro.

- Haber estado con Ed Sheeran...

- Yo tuve el lujo de poder abrir su show cuando estuvo en el Campo Argentino de Polo y no solo eso porque cuando viene alguien tan grande no sabés si vas a poder conocer al artista y yo pude. Yo pensaba "bueno, si se puede, genial, sino, no importa", pero él vino solito, vino caminando a mi camarín sin nadie y eso habla del artista, pero sobre todo de la persona. Es alguien que se acuerda de sus inicios y por ahí yo con mi guitarra sola abriendo su show le pudo haber hecho acordar a él.

Ed Sheeran y Silvina Moreno, quien le abrió el show en el Campo Argentino de Polo.

- ¿Pudiste actuar normal?

- En esos casos trato de no densear, de hablarle como un colega, de sacar la barrera de que él está ahí arriba. Traté de normalizar la situación y entender que es un ser humano que hace música, como yo y como tantos otros.

- ¿Cuándo empezó esa Silvina a pensar en hacer música?

- Arranqué muy de chica a tener un amor al escenario, un amor a entretener. Si no hubiese sido música, podría haber sido la actuación, la danza u otra disciplina artística.

- ¿Y sabés por qué fue la música?

- Porque en la actuación está esta cosa de los castings, que en mi adolescencia me daba mucha ansiedad. No me gustaba esa competencia y entonces encontré en la música un mundo paralelo, donde vos podés hacer la tuya.

- ¿Te ha pasado de tener que aconsejar a alguien que está comenzando?

- Sí, es una linda responsabilidad. He dado charlas en universidades y para gente que está arrancando y en lo que siempre hago mucho énfasis, o trato, es en que construyan su material propio. Si vos construís un portafolio fuerte, en mi caso son discos o canciones, cuanto más vas construyendo lo propio menos importancia le das quizás a los números. Yo tengo cinco discos que logré en diez años y eso a mí me da una sensación de, "ok, tengo una carrera o tengo una cosa de pisar firme", es lo único de las cosas más importantes que me dan seguridad como artista. Silvina Moreno se presentará el 9 de agosto en el Teatro Coliseo.

- Y ahora pensando en el aniversario en el Coliseo, ¿cómo lo pensaste? ¿Cómo lo diagramaste?

- El setlist fue un desafío porque este show lo que hace es agarrar estos diez años, estos cinco discos, en una noche. Es una línea de tiempo donde voy a estar mostrando desde que arranqué hasta hoy. Se verá todo el progreso y el avance, con aciertos y desaciertos. Todas las canciones que metí las meto porque me conectan con algo del camino vivido y porque me conectan con alguien. Además los invitados que vienen, son una joya. Estoy feliz. Eso también es parte de un mímito al alma.

- ¿Quiénes te van a acompañar?

- Viene La Bomba de Tiempo, que me han invitado muchas veces al Conex, Santi Celli, Sol Mihanovic y Leon Gieco, lo cual para mí es una eminencia en vida y una alegría enorme. León ha sido muy generoso y será algo soñado.