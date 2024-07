A qué se dedica Paula Robles, la ex mujer de Marcelo Tinelli

Si hay alguien que suele terminar bien sus relaciones y mantener un buen vínculo con sus ex parejas, ese es Marcelo Tinelli. Uno de los grandes amores de su vida fue Paula Robles, la madre de Francisco y Juana, dos de los hijos del conductor.



Una vez que ellos se separaron, la bailarina adoptó un bajo perfil, aunque en las redes sociales siempre recibe el cariño de la gente. Incluso, el propio Marcelo Tinelli cada tanto hace alguna mención del gran amor que perdura entre ellos, aunque ya desde otro lado.



Aunque el perfil bajo la caracterizó durante todos los años que pasaron desde la ruptura con el conductor, Paula Robles siempre muestra en las redes sociales a qué se dedica: es profesora de la “Técnica Alexander”, un método práctico y sencillo de re-educación de la mente y el cuerpo para mejorar el movimiento, el equilibrio y la coordinación.



Además, la ex mujer de Marcelo Tinelli enseña TaKeTiNa, una disciplina musical de transformación, guiada por la fuerza del ritmo. En sus redes sociales, sus seguidores quedan realmente admirados con el talento de la bailarina.



El público se había acostumbrado a ver a Paula Robles bailar en televisión. Incluso, en el año 2007, formó parte de ShowMatch y llegó a la final del Bailando por un Sueño, en donde cayó derrotada por la actriz y vedette Celina Rucci.

Marcelo Tinelli y Paula Robles.



Hay que recordar que la relación entre Marcelo Tinelli y la bailarina arrancó cuando el conductor recién estaba en el tramo final de su amor con Soledad Aquino, la madre de sus dos hijas más grandes (Candelaria y Micaela). Incluso, su primera mujer contó un tiempo después cómo comenzó el romance con Paula Robles.



“Al principio fue un horror. Lloraba todo el día, iba a terapia todos los días. Nunca pensé en separarme. Marcelo me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Y tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo, porque la veía más que a mí. No puedo mentir porque fue muy inmediato. No la dejaba entrar a casa al cumpleaños de las chicas”, recordó Soledad Aquino.