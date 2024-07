Zoe Bogach explicó por qué aún no tiene el auto que ganó en Gran Hermano

A principios de mayo, Zoe Bogach tuvo un golpe de suerte en Gran Hermano y eligió la llave que encendía un espectacular auto cero kilómetro. Sin embargo, los meses pasaron y la rubia todavía no tuvo ni noticias de parte de la producción del reality para hacerse de su premio.

Así lo reveló Zoe en su paso por Se picó (República Zeta), al responder la pregunta de un oyente que quería saber qué había pasado con su premio en medio de un mar de sospechas sobre lo que pasa con los regalos que Gran Hermano otorga a sus jugadores una vez que el show termina.

“Preguntan acá en el chat si ya te dieron el auto que te ganaste”, leyó Florencia Cabrera, y Zoe, entre risas, contó que no tuvo noticias: “No, no me dieron el auto. Pero bueno, viste cómo es... hay como un atraso en todo”.

Intentando tranquilizarla y, de paso, salvar a la producción y al canal en donde hace años trabaja, Gastón Trezeguet señaló que solía haber demoras con los vehículos. “Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan de toque”, indicó el ex GH, a lo que Alfa, también en la mesa, indagó si por lo menos había arrancado con los trámites y papeles.

Zoe se ganó un auto en mayo en Gran Hermano pero aún no inició ni los papeles. Captura TV.

Entonces, la revelación de Zoe dejó a todos estupefactos. “¡Nada! Yo llamé para que me dejaran ir a un programa y me contestaron ‘ah no sé gordi, yo estoy de vacaciones’”, denunció la influencer, que a más de dos meses de ganarse el auto, todavía está muy lejos de estrenarlo.

El fiasco de la casa que Martín Ku se ganó en GH

Un hermanito que se fue lleno de premios de Gran Hermano fue Martín Ku, que si bien dejó el juego antes de la final, también se quedó con una de las casas prefabricadas, al igual que los finalistas. Sin embargo, en su visita al streaming de Martín Cirio, el Chino contó que la casa era más una complicación que el sueño concretado del techo propio.

"Tengo que comprar el terreno. Está complicadísimo", le aseguró el ex participante al influencer tras contar que, en primer lugar, debe conseguir la tierra para erigir la propiedad, además de desembolsar un dineral. "Y no es solo el terreno, las conexiones de luz, agua, gas. Eso es también una plata extra", agregó.

Martín Ku se ganó una casa en GH pero no todo es tan bueno como parece.

"Solo me gané las paredes", aclaró Martín, manifestando que él deberá hacerse cargo de todo lo demás. "Eso me sorprendió. Dije: ‘No puede ser’. Los chicos estaban pensando: ‘Tengo una casa’, pero no... Posta, pobres", intervino la Faraona.

Finalmente, el Chino contó todos los premios que logró durante su juego: "Me gané la casa y dos celulares. También la PlayStation 5, que me la regaló Emma; una tele y la camiseta de Boca firmada por el Chiquito Romero".