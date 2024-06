Qué pasó entre La Tora y Coty Romero de Gran Hermano cuando se enteró que sale con su ex, Nacho

Luego de que estallen los rumores, Coty Romero se animó a confesar que está comenzando una relación con Nacho Castañares. Sin embargo, el inicio de este amor le habría traído inconvenientes con La Tora, a quien consideraba su amiga. Es que ella también tuvo un romance con él y no le cayó para nada bien la noticia.

Dentro de la casa de Gran Hermano, Nacho Castañares y La Tora comenzaron una relación que duró pocos meses. Es por eso que luego de un tiempo largo soltero, el jugador comenzó una relación con Coty Romero, ya que ella confesó que “se están conociendo”.

Sin embargo, el problema es que este nuevo romance la habría traído algunos inconvenientes con su ex compañera de Gran Hermano, ya que reconoció que la relación se cortó: “Con Nacho estamos solteros hace un montón de tiempo. La Tora ya tuvo una relación también. Yo la consideraba una amiga, y aunque mucha gente diga que está mal lo que estoy haciendo, uno no elige qué sentir”.

Tras hablar de sus sentimiento, Coty Romero planteó que de su parte no hubo un cambio en el vínculo con La Tora, sino que fue ella la que se puso distante al enterarse de la noticia: “Ahora no tenemos la misma conexión que teníamos en su momento”. Aunque agregó: “Pero siempre nos saludamos bien. Tenemos una buena relación laboral”.

En diálogo con los panelista de LAM, la ex jugadora expresó cuál podría haber sido el motivo por el que se enojó. Es que marcó que la única posibilidad es que Lucila haya creído que ella estuvo con Nacho Castañares cuando aún estaban en pareja. Por lo que desmintió esas versiones: “No fue así, pero le puede molestar”.

De este modo, optó por justificar sus sentimientos: “Si a mí me pasa que una amiga de toda la vida quiere estar con un ex mío, me chupa un huevo, porque cuando suelto, suelto definitivamente y ya no siento más nada con esa persona”.

“Sé que hay gente que no le pasa lo mismo y le puede doler y decir ‘no quiero tener más relación con esta persona’. Pero no sé las cosas que le pasan a ella, pregúntenselo a ella. Nosotras no hablamos más, solamente nos saludamos”, expuso Coty Romero sobre cómo quedó su relación con La Tora.