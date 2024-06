"No sé si es el momento": Quién es la famosa cantante argentina que rechazó la propuesta de casamiento de su pareja

Este jueves en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Pepe Ochoa reveló que una cantante argentina recibió una propuesta de casamiento de su novio. Sin embargo, no hubo final feliz como en los cuentos.

Se trata de Gladys "La Bomba" Tucumana". Todo indica que la artista no estaría preparada para dar el siguiente paso en su relación. "Hubo una propuesta de casamiento y la respuesta no fue inmediata. Ni sí ni no, está en pausa", contó Pepe en el programa de América TV.

Pepe Ochoa contó la propuesta de matrimonio que recibió Gladys "La Bomba Tucumana". Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Y después agregó: "Le hicieron una propuesta de casamiento a Gladys. Su novio, Luciano Arturo Ojeda y ella no le contestó nada".

"Pero, ¿cómo no le contestó? ¿Fue en persona?", fue la pregunta que hizo Ángel de Brito a quien maneja las redes de LAM. Y Ochoa respondió: "Le dijo 'che, me quiero casar con vos', y Gladys le dice: 'tengo que pensarlo, no sé si es el momento'".

La artista no estaría preparada para casarse en este momento. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

En ese momento, Nazarena Vélez opinó al respecto: "Viene de una situación difícil. Ella sufrió mucho al principio de esta relación cuando la deja haciendo lo que puede, pobre".

Y Pepe Ochoa cerró el tema con la siguiente información: "Lo que me cuentan es que se van a casar pero ella no quiere tomar una decisión ahora porque dice que prefiere esperar. Ellos se separaron un tiempo y volvieron".