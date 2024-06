Yanina Latorre anunció el tajante motivo por el que no hará más el pase con Marina Calabró

Tras la renuncia de Marina Calabró a Lanata sin filtro (Radio Mitre), un nuevo eje de conflicto afecta a la especialista de espectáculos ya que su compañera en radio El Observador, Yanina Latorre, decidió no hacer más el pase entre programas que hacía con su colega.

"Tampoco me era cómodo el pase. Lo pensé bien y dije 'me saqué un peso de encima'. Nunca fluyó. Ella cuando arrancó en la radio me dijo que una de las cosas que más le interesaba en este trabajo nuevo era hacer el pase conmigo. Porque por ahí quería mostrarse desde otro lugar. Viste que ella es medio acartonadita, siempre muy seria con Débora Plager tipo noticiero. Yo entendí que quería repetir o hacer algo parecido a lo que hacíamos con Viviana. Era muy divertido. No fluyó, no arrancó, yo siempre quedaba pagando. La remaba, la remaba y yo siempre me iba incómoda. Siento que hace siete meses que le hago un reportaje a una chica que nunca me propuso nada", comenzó Yanina Latorre en LAM (América) sobre su fricción con Marina Calabró.

Además, en el popular programa de chimentos pasaron el video en el que la conductora de Yanina 107.9 explica en El Observador qué fue lo que la distanció de su compañera. "La verdad del pase con Marina, tengo que ser honesta, no fluyó nunca. Me saqué un peso de encima, quiero que lo sepan. Además de que yo estoy ofendida con Marina. La remé todo lo que pude. Seis meses hace que estoy sentada escuchando de tres gatos, de los tocs que tiene y de que la mucama le hace la valija y de que no se baña. Nunca propuso nada", arremetió Yanina Latorre contra Marina Calabró.

Yanina Latorre vs Marina Calabró. Foto: Captura de video El Observador.

En tanto que para remarcar que sintió que su colega nunca le siguió el tren, la polémica periodista argumentó: "Si le hablás de sexo te pone cara de pelotu*a. Tiene 50 años, chicos, se puede hablar en doble sentido. Yo tengo dos hijos grandes. El 99% de las cosas que digo no las hago. Es humor, es entretenimiento, es cabeza. A veces la gente confunde corrección con inteligencia, y el humor es ser inteligente. Yo me río de mí, yo me digo put* a mí, me digo conc*a seca a mí. Me río de mi marido. Diego y yo manejamos un humor muy irónico de muchos conocimientos. Yo con Viviana (Canosa) le decía pu*a todos los días y ella me decía que chupaba escrot*s. Era mentira, le pusimos nombre al consolador. Era un show y yo agarraba Twitter y era un delirio. Nunca terminé un pase con Marina y me ponen 'la estás remando demasiado'. Marina se sentaba, me miraba y esperaba a que yo proponga. Media hora, loco. Te estoy dando media hora de programa, te levanto las views de YouTube, tenés media hora de rating que te hice yo".

Siguiendo con su descargo sobre cómo se deterioró su vínculo laboral con Marina Calabró, Yanina Latorre explicó: "Yo me fui hinchando los huev*s, yo sentía que no arrancaba, que no me remaba una, que estaba en contra de todo lo que yo decía. Me fui de viaje y nunca me preguntó cómo me fue, nunca me tiró un centro. Mirá que yo tengo un quilombo en mi vida. Siempre me pasa algo. Con Viviana era un ida y vuelta. El pase era una remada y yo tampoco quiero venir todos los días a reportear a Marina Calabró para que ella parezca carismática. A todo eso, súmale que este año es un año particular para ella. No soy quién para hablar de su vida privada, con Barbano, el Martín Fierro que se lo meta en el ort* o con los tres gatos, me chupa tres huevos. Se sumó a que empecé a descubrir cuando vos ves a alguien todos los días, a otra persona que yo no imaginé. Me mintió, me escondió muchas cosas. Nunca la cag*, ni lo haría ahora".

Al cerrar su furioso argumento, Yanina Latorre remracó: "Yo ahora estoy distanciada de Marina, pero jamás saldría a contar nada de Marina, ni de Barbano. Me decía ‘yo no quiero hablar de mi separación’ y le salía al aire a Karina Mazzocco. Es lo mismo que yo le diga a Ángel de Brito ‘yo no quiero hablar de Calabró’ y que después le salga al aire a Socios del espectáculo. Fui juntando y juntando, y me la fumé. Ella se empezó a dar cuenta que yo cambié porque ya ni siquiera chateabamos por WhatsApp. Marina también es rara porque no te encara. Ella soluciona todo llorando y pidiendo perdón. Me inmolé por ella. Ahora la entiendo a la hermana (Iliana Calabró). Es rara Marina".