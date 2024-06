"No sabés perder": el picante cruce entre Ceferino Reato y "Furia" en plena Gala de Eliminación de Gran Hermano 2023

Una de las galas de eliminaciones más importantes de Gran Hermano 2023 se está llevando a cabo este domingo. Y es que, luego de la decisión de Emmanuel VIch de salvar a Darío Martínez Corti y subir a Bautista Mascia a la placa de esta semana, quienes quedaron nominados para la Gala de Eliminación de este domingo son: Martín Ku; Nicolás Grosman; y Mascia, quienes forman parte del team "Los Bros".

Esta noche, uno de ellos tendrá que dejar el juego. En los primeros minutos de la emisión de este domingo, Santiago del Moro hizo referencia a ello. "Los Bros son los que están en juego hoy. Tarde o temprano iba a llegar", comentó el conductor para debatirlo con los panelistas.

Los jugadores que quedaron en placa esta semana. Créditos: Instagram Granhermanoar.

Ahí, Ceferino Reato opinó y tiró una indirecta: "Además me parece que ellos juegan personajes buenos. Han sabido jugar. Espero que el que se vaya sepa perder y no como otros jugadores que me parece que no saben perder".

Juliana Scaglione, a quien todo el mundo conoce como "Furia", se dio por aludida tras el comentario del periodista, luego de estrechar la mano con el panelista, le dijo a la tribuna que fue a apoyarla a pesar de que ya no sigue en el juego: "No lo entendieron. Él lo que expresa es lo siguiente: cuando un jugador es eliminado, ya tiene que dejar de jugar. Entonces, él lo que nota en mí, es que yo ya sentí que estoy eliminada y que no sigo jugando".

Ceferino Reato fue con todo contra "Furia". Créditos: captura de pantalla Telefe.

"No, al revés", le respondió el panelista y ella lo interrumpió: "¡Te lo tergiverso!". En ese momento, Reato fue durísimo con "Furia": "Yo pienso que vos no sabés perder".

Scaglione no dejó pisotearse y le respondió con altura al analista: "¿Sabés que me gané? Yo me gané el amor de la gente. No hay ningún participante que, creo yo, que haya ganado tanto lo que gané. A mí la gente me para en la calle, y me está pasando ahora, y no puedo caminar por la calle".

La exparticipante le respondió con altura al analista. Créditos: captura de pantalla Telefe.

Sin embargo, Ceferino Reato retrucó: "Pero te sacaron con el 62 %".