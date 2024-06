El comentario visionario de Yanina Latorre sobre el nuevo "favor" de la producción de Gran Hermano a Furia

Gran Hermano vive horas decisivas, de cara a la definición de una placa que tiene sabor de final y mide a Furia contra Martín Ku, el único jugador de la casa con posibilidades de enfrentar a la favorita de infinidad de fanáticos y, para Yanina Latorre y muchos más, la preferida de Telefe.

Las sospechas de que Furia recibe constante ayuda de parte de la producción de Gran Hermano no son nuevas y día a día se vuelven más escandalosas por su alevosía. Y en la noche del lunes 17 de junio, la panelista de LAM lanzó una nueva acusación contra el reality que fue comprobada en vivo, durante el programa.

“Soy visionaria”, aseguró Yanina Latorre, minutos después de adelantar que Telefe haría alguna movida, una vez más, para beneficiar a Juliana Scaglione y dejarla en la competencia, porque les conviene en materia de rating y dinero que ingresa a las arcas del canal por medio de los votos de sus fans, que se endeudan para sostener a la jugadora que idolatran ciegamente.

Luego de pasar un informe sobre los últimos derrapes de Furia, sus arranques de violencia contra el resto de los jugadores, a quienes manipula y usa a su antojo, sin criterios éticos y códigos de ningún tipo y constantemente falseando la realidad, Yanina lanzó: "No se puede pensar distinto de ella que se enoja y te grita, te manda al psicólogo. ¿Qué es lo que pasa con Furia en el programa, con Gran Hermano y los compañeros?".

El panel de LAM analizó la situación de Furia en Gran Hermano. Captura TV.

Y mientras Pepe Ochoa opinaba que no hay nada que pueda detener a la jugadora hacia la final, Marixa Balli pedía “no decretar” el triunfo de Juliana y Fede Bongiorno aseguraba que Telefe también se beneficiaría en términos de rating con Furia afuera de la casa, Yanina interrumpió con información fresca y candente.

La gala de GH se desdobló y Yanina Latorre duda de la producción

"Me está llegando datita de adentro de Telefe... no sé si está segura para hoy su permanencia en la casa, por los votos... Yo creo que ellos la quieren adentro. No vaya a ser cosa que se esté yendo por los votos y decidan esta noche que no haya eliminación, que quede un mano a mano y se termine yendo alguien mañana”, dijo la angelita.

“Si a Furia la tenés en el Debate, tenés 30 puntos”, acotó Bongiorno, mientras que otro opinó que en caso de irse el Chino, el juego también “queda planchado”. “Con Marcos era igual, sabíamos que iba a ganar desde mucho tiempo antes”, intervino Pepe Ochoa.

Furia es la participante más polémica y controversial de GH 2023.

Y luego de estos comentarios, Yanina miró su celular y confirmó sus dichos al comentar el anuncio de Telefe de desdoblamiento de la gala. Según Santiago del Moro, por “cuestiones televisivas”, según Yanina, porque a Furia no le daban los votos.

"Chicos, soy visionaria", concluyó la panelista de LAM, a pesar de que hacia el final de la gala se supo que las votaciones habían quedado cerradas y que los sobres con los resultados ya estaban en poder del conductor.