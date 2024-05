Marina Calabró reveló fuertes detalles sobre el futuro de Marley en Telefe

Alejandro Wiebe, mejor conocido como "Marley", es uno de los conductores más famosos de la televisión argentina. Si bien su carrera inició en Eltrece, es más reconocido por ser una de las caras más importantes de Telefe desde 2002. Sin embargo, desde hace algunos meses, el presentador no ha participado en la pantalla chica y su última aparición fue en la conducción del homenaje a Silvina Luna.

Este lunes en el programa de Radio Mitre Lanata Sin Filtro, Marina Calabró habló sobre la situación actual de Marley con Telefe. Y es que en el spot institucional de mayo del canal de las tres pelotas vuelve a aparecer, pero su programa, Survivor, que se grabó el año pasado, todavía no ha salido al aire.

Marley es uno de los conductores más conocidos en el país.

"Me contaron que van por la cuarta reedición de Survivor, o sea, de Expedición Robinson, que es el programa de Marley. Es la cuarta vez que lo editan, reeditan y así”, dijo Marina al aire.

"¿Qué es reeditarlo? ¿Hacer que aparezca menos Marley?", le consultó su compañero, Rolando Barbano. Y ella le contestó: "Y sí, lo dijo con tanta precisión".

Marina Calabró brindó detalles de la situación del conductor con el canal. Créditos: Instagram Marinacalabro_ok.

Y reveló: "Lo que me explicaba alguien, que forma parte del equipo creativo de Telefe, es que la idea era transformarlo en una voz en off. Pero el problema es que cuando fue grabado, se hizo como copete a cámara y no es lo mismo. Esto lo chequeé tres veces, porque no lo podía creer".

"Igual esto en mayo no sale, se supone que irá en julio después de Gran Hermano, después en ese momento hablamos. Pero hay que decir, a favor de Marley, que están previstos sus especiales en la Copa América…¡Pero decorado! Porque le meten a Susana, Lali, Flor Peña, ¡Lo decoran! También hablan de Marley y Mirko y no es casual, porque es la imagen familiar, el mejor Marley, el que quieren recuperar", detalló la periodista.

En mayo de 2023, Marley compartió un video contando que se encontraba grabando "Survivor". Créditos: captura de pantalla Instagram Marley_ok.

Marina Calabró también se refirió a la situación judicial del conductor. Recordemos que el año pasado fue denunciado por abuso sexual a un menor de edad. "Yo pregunté si había alguna cuestión pendiente de él en la justicia y me contestaron que queda algo mínimo en Misiones, que todavía la jueza no se expidió", contó la panelista del programa de Jorge Lanata.