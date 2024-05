Ángel de Brito reveló nuevos detalles de la separación de Javier Milei y Fátima Flórez

En pocos días se cumplirá un mes del inesperado anuncio que hizo Javier Milei sobre su relación con Fátima Flórez. "Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente", expresó el presidente de Argentina en la red social X a mediados de abril.

Si bien ya pasó un tiempo de este comunicado, la pareja sigue siendo dando de qué hablar. Ángel de Brito reveló nuevos detalles de la separación de la pareja y parecería que no habrían terminado en muy buenos términos como ellos comunicaron.

La actriz habló en un móvil de LAM y dijo que terminó todo bien con el presidente.

En un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Flórez comentó que por cuestiones de tiempo no pudieron seguir la relación y que su vínculo con Javier Milei "está intacto". Asimismo, cuando le consultaron a la actriz si era celosa del mandatario, la artista respondió: "Para nada, ningún planteo".

Luego de finalizar el móvil, el conductor fue filoso y contó: "Ella dice que el vínculo está intacto y que por cuestiones de tiempo no son más novios. Intacto no está porque está roto".

De Brito reveló nuevos detalles de la separación de Milei y Flórez.

"Lo que contaban es que Milei está ocupadísimo y ella tiene un montón de giras. La cosa es que se quedaron sin tiempo ahora porque antes también estaban sin tiempo, si durante todo el verano no se vieron", sumó el periodista de espectáculos luego de las declaraciones de Fátima Flórez.

Y lanzó: "Yo intuyo que Milei se hinchó los huevos de Fátima y dijo 'chau, hasta acá llegamos' y de acordado no tuvo nada. Es mi conclusión, no tenía nada de acordado. No tenía cara de acordado".