El look invernal de Yanina Latorre que generó burlas en las redes

Este viernes en LAM se dio un episodio muy particular que despertó una lluvia de reacciones entre la audiencia. Yanina Latorre se presentó con un particular look de invierno, el cual despertó una ola de comentarios en redes sociales, con varias burlas y comentarios de todo tipo.

Emulando parte de la frase que tiene su bio en la red social X, ex Twitter, -"Como un copito de nieve: única e irrepetible", Yanina Latorre se presentó al estudio de LAM con un abrigo muy extravagante. Fiel a su estilo, buscando marcar tendencia con su vestuario.

El outfit de Yanina Latorre de este viernes en LAM.

Sabiendo que la ola de invierno se avecina y que el pronóstico del clima anuncia la llegada del día más frío del año para este 25 de mayo patrio, la angelita se lookeó con una campera de jean combinada con pieles sintéticas. Una excelente alternativa para las bajas temperaturas.

El vestuario en particular es de la marca Ginebra, y la propia panelista subió diferentes historias a su Instagram haciendo gala de su outift completo. Completó su look con un top blanco debajo de su campera y unos pantalones negros de tiro.

Si bien en LAM no hicieron mención respecto a este look que decidió llevar la angelita, lo cierto es que en las redes sociales se dieron a conocer diferentes reacciones sobre la prenda que decidió llevar. De hecho, hubo un meme en particular que despertó una lluvia de reacciones.

La cuenta @AnibalPachanga5 -que no hay que confundir con el perfil de Aníbal Pachano-, subió una imagen del outfit de Yanina Latorre y la combinó con una segunda foto de Copito de Nieve, el reconocido gorila albino. Un poco de humor para descomprimir la noche.

Uno de los memes del look de Yanina Latorre.

Pero el tweet tuvo una mayor repercusión luego de que Ángel de Brito repostease este meme y desate una lluvia de reacciones a través de otros usuarios, quienes dejaron hilarantes comentarios respecto al vestuario que utilizó la panelista.

"Ah, copito", "Igualita", "Jaja morí, me hizo el día", "Muy buena comparación", "Absolutamente igual", "Le falta el vino" y más fueron algunas de las graciosas reacciones que se viralizaron en redes. Más allá de estos comentarios con humor, Yanina Latorre la rompió con su estilo y su vestuario una vez más.