Habían anunciado su compromiso hace un año: quién es la famosa pareja de artistas que se separó

Este 2024 ha traído amores y desamores. La sorpresiva ruptura de Javier Milei y Fátima Flórez, la separación de Luciano Castro y Flor Vigna, y ahora una famosa pareja de artistas terminó su relación a un año de haberse comprometido.

Ángel de Brito reveló este miércoles en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que Gastón Soffritti y Candelaria Molfese decidieron ponerle punto final a su amor.

Gastón Soffritti y Candelaria Molfese terminaron su relación. Créditos: Instagram Gsoffritti.

"Ellos están en pareja desde junio del 2022. En febrero del 2023 se mudaron juntos y se comprometieron. Se conocieron cuando fueron a filmar una publicidad a Ushuaia, que nosotros la mostramos acá y se separaron días atrás", contó enigmáticamente el periodista de espectáculos.

El motivo que los llevó a tomar esta decisión es que no tenían los mismos planes en mente para sus vidas. "Y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano, precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre", dijo de Brito.

La pareja no coincidió en los planes de paternidad y maternidad. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

El conductor terminó con las pistas y develó el misterio luego de unos minutos: "Ella lo viene contando en las notas, tienen 33, 32, estoy hablando de Cande Molfese y Gastón Soffritti. Hicieron streaming juntos, él actúa desde que es niño, ella también, con Tini en Violetta. Ella estuvo en el Cantando, que había estado con Ruggero".

En mayo del año pasado, la actriz confesó en una entrevista que estaba comprometida con Soffritti, pero que no estaba en sus planes casarse. "No tenía tan en mente casarme, pero sí fui partidaria de celebrar el amor. La verdad es que Gasti me lo propuso y le dije que sí, pero no soy de esas novias que andan pensando en el vestido y esas cosas", contó la joven en aquel entonces. En ese momento, Candelaria Molfese comentó que tenían planeado dar el sí en octubre de 2024.