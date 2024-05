Arturo hincó el diente en una zona íntima de Furia en Gran Hermano: "¡Ay! me mordió la..."

A puro motor de carisma y escándalos, Furia se ha ganado el cariño de gran parte de los seguidores de Gran Hermano (Telefe). Y más allá del irascible termperamento de la más controversial participante del reality, también hay un costado de ternura en ella que siempre destacan sus admiradores, y en las últimas horas una escena con esta tendencia se hizo viral.

En esta oportunidad, en las redes sociales se hizo viral un video de Furia jugando con Arturo, el perro que recientemente ingresó a la casa de Gran Hermano para acompañar a los jugadores.

El breve clip que es vira en las redes sociales, muestra a Furia jugando con la mascota en el sillón que está en la galería, y el perro empezó a morderla, siempre en tono jocoso.

"No, mi ropita no", le advirtió Furia al perro. Sin embargo, el querible can siguió jugando y terminó hincando el diente en una zona íntima de la concursante de Gran Hermano. "¡Ay, me mordió una teta!", exclamó la joven.

Luego, con humor agregó: "Bueno... lo necesitaba, sabés". Junto a Furia en el momento que se volvió viral, se encontraba Emanuel Vich, quien agregó sobre el perro: "Todo el tiempo quiere morder algo".

Furia y Arturo, en un momento de ternura en Gran Hermano. Foto: Captura de video Telefe.

Finalmente, la participante de Gran Hermano le propuso a Arturo: "Vamos a jugar al pasto. ¡Allá está el trapo, ahí está, agarralo". Entre risas, Furia subreyó que el jardín está lleno de pozos que hizo el travieso animal.