El sorprendente cambio físico de Hernán Piquín: "Me puse un..."

Para Hernán Piquín el cuerpo es una herramienta y un instrumento que afina y balancea si las circunstancias así lo requieren. Por eso, de cara a un nuevo espectáculo y al notar que tenía algunos kilos de más, el bailarín decidió tomar una medida drástica para adelgazar en poco tiempo.

Hernán Piquín venía de vivir en España y de viajar por Europa cuando se le presentó la propuesta de montar “El último tango” en Buenos Aires, un show que le requiere un enorme esfuerzo físico y una agilidad que con el sobrepeso había perdido.

Hernán Piquín llegó al peso deseado luego de someterse a una intervención. Instagram Hernán Piquín.

Entonces, el ex campeón del Bailando y jurado de La Academia de ShowMatch se animó a pasar por el quirófano, a pesar de que tenía que bajar menos de diez kilos. “El año pasado, cuando me fui a España, tenía unos seis kilos de más. Quizás la gente no lo notaba pero yo sí. Lo sentía al bailar y eso me ponía incómodo”, contó Piquín a la revista Pronto.

Molesto con esos kilitos extra, el artista se puso un balón gástrico y de esa manera pudo llegar al peso deseado en pocas semanas. ¿Cómo fue someterse a ese procedimiento invasivo para adelgazar? Para Piquín, fue “supernatural”.

El bailarín se puso un balón gástrico para adelgazar. Instagram Hernán Piquín.

Así lo detalló: “Es como un globo que tiene un parche y un catéter que sale. O sea, vos te lo tragás y te queda como una manguerita afuera de la boca. Por esa manguerita te inflan el balón en el estómago con líquido. Entonces, te tiran de catéter y queda sellado dentro del estómago”.

Hernán quedó feliz con el resultado de la intervención. “Bajé estos kilos de más y hoy me siento súper ágil en el escenario. Hacía dos o tres años que no me sentía así de ágil en los saltos y los giros”, aseguró el bailarín que el 4 de abril debutó en el teatro Apolo con su imagen renovada.

Hernán Piquín dijo si volvería a trabajar con Marcelo Tinelli

En marzo de 2023, el panorama de Hernán Piquín era otro. Alejado del baile y de los estudios de televisión, el arista estaba abocado a “El Show debe continuar”, un espectáculo que recorría la vida y obra de Freddie Mercury, el mítico líder de Queen, con una puesta en escena impactante.