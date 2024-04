Cómo será la fiesta de Yanina Latorre para renovar los votos con su marido tras 30 años

Yanina Latorre sorprendió a todos este viernes por la noche luego de anunciar en LAM que volverá a casarse con su marido Diego Latorre a 30 años de su primera boda. La mediática agarró por sorpresa a todas sus compañeras con una feliz noticia en lo personal.

“No hay nada más lindo que gozar de la vida. En serio lo digo, y no vivir resentido”, dijo la histórica angelita luego de su anuncio romántico. Este sin dudas es un paso más que reafirma la historia de amor y el matrimonio consolidado que tiene con el comentarista de fútbol.

Tras este pie que dio la panelista, luego Ángel de Brito decidió revelar la fecha en la será la boda: “El 11 de agosto se casan Diego y Yanina”, dijo. Para que no queden dudas al respecto, ella misma afirmó que no es algo solamente simbólico: “Nos casamos de verdad”.

Cabe destacar que esa misma fecha, aunque de 1994, fue cuando la pareja se casó por primera vez. “El 8 de agosto de 1994 lo hicimos en el Registro Civil de la calle Uruguay y el 11 fue la fiesta”, explicó Yanina Latorre, que junto a su esposo tiene dos hijos -Lola y Diego-.

Con su habitual humor, la angelita también se animó a revelar que su marido no quería saber nada con casarse de nuevo ni tampoco quería hacer una fiesta. “Estoy proyectando, lo más probable es que lo hagamos... Pero te voy a decir que ‘no’ hasta el último instante. Hasta que esté preparado para ya salir para la fiesta, voy a decir ‘no quiero’”, dijo él.

“Es más, ella cuenta que la última noche, antes del festejo del cumpleaños de ella, la última noche yo bajo de las escaleras, estaba tomando un vino y le digo: ‘¿Estás segura de que querés hacer una fiesta? Porque yo no quiero’. Ya hay invitados, está todo armado... Pero yo hasta último momento le voy a decir que no, que no tengo ganas de ir, se la voy a boicotear, le voy a poner piedras", agregó Diego Latorre.

Yanina y Diego Latorre se casaron en agosto de 1994.

"Pero bueno, finalmente termino aceptando. Primero porque ella no claudica, lo va a hacer igual. Soy una queja permanente. No me gustan los festejos, no me gustan las fiestas. Yo prefiero un asado, un vino o lo que te guste, música tranquila, charla con amigos. 12 y media de la noche, 1, cada uno para su casa. Ese soy yo, feliz, y me pongo a ver la televisión en mi sillón con mi perro. Ese soy yo", sentenció el comentarista.