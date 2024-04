Qué hizo Catalina al enterarse de que Gran Hermano descubrió el complot

La casa de Gran Hermano está más revolucionada que nunca desde que Catalina Gorostidi y Juliana “Furia” Scaglione se declararon la guerra tras ser las mejores amigas. Todo empezó tras la visita de Alfa al reality, cuando la pediatra se sintió traicionada por Furia, y escaló en los últimos días, separando a los jugadores en bandos.

Catalina logró reunir a la mayoría de los “hermanitos” para aliarse y sacar a Furia de competencia, la única manera que encuentra viable para eliminar a la jugadora más fuerte de esta edición de Gran Hermano. Pero el plan falló por razones obvias.

Las cámaras que todo lo registran grabaron las charlas estratégicas de los participantes. Y, a la hora de contar los votos en la gala de nominación del miércoles, muchos fueron anulados por complot que, hacia el final de la noche, el Big anunció enojado a los jugadores.

“Desde hace varios días observo muchas de las conversaciones que oscilan sobre un solo tema, de qué manera sacar de competencia a determinados jugadores”, arrancó Gran Hermano, muy serio, mientras Catalina tomaba mate con el resto de los jugadores en el living de la casa.

Catalina durante el anuncio de complot de Gran Hermano. Captura TV.

Con cara de poker, la santafesina escuchó que no estaban “jugando limpio”. “Pactan estrategias de votación que no puedo más que calificar como complot y voto cantado, es decir, acordando votos en contra de uno o más compañeros y haciendo explícita la intención del voto”, señaló el Big, antes de advertirles que debido a las “irregularidades que atentan contra el espíritu del juego” había decidido anular votos.

¿Y qué dijo Cata? Ofuscada, se limitó a saltar por su situación particular en la placa. “¿Y mi fulminante? Como siempre, como siempre…”, se quejó la médica, que fue fulminada por Emmanuel Vich y quedó nominada con Furia, Emma, Manzana, Virginia y Florencia.

Así quedó la placa en la gala de nominación del miércoles 3 de abril.

Sin embargo, resta que los líderes de la semana, Martín Ku y Bautista, elijan a quién sacar y a quién subir a placa, aunque Gorostidi, como fulminada, no podrá ser salvada en esta oportunidad.

Emmanuel fulminó a Catalina en Gran Hermano

Al pasar por el confesionario, Emmanuel explicó por qué decidió fulminar a Catalina después de días de peleas. “Estoy harto de las ofensas de Catalina, estoy cansado. Estoy cansado de soportar las ofensas y la falta de respeto que tiene hacia mí y hacia Furia, que deschave el juego de Furia, que deschave mi juego, que les cuente a todos nuestros compañeros lo que hicimos, porque eso lo sabe de afuera”, empezó el peluquero. Emma explicó por qué fulminó a Cata en GH. Captura TV.

“Lo viene y lo inculca a todos los compañeros acá adentro. Tiene algo personal conmigo y siento que las disculpas que me pidió no fueron nunca sinceras. Siento que sigue pensando cosas horribles de mí y diciéndole a toda la gente cosas horribles de mí que no son ciertas”, siguió, movilizado y nervioso.

“Se mete con temas personales que no están buenos dentro del juego. Nunca quise hacer una fulminante, pero excedió mis límites. Es insostenible la situación en la casa con Catalina”, aseguró.