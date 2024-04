La letal acusación de Yanina Latorre contra Gran Hermano por la polémica salida de Furia

En los últimos días, se generó una gran polémica alrededor de la transitoria salida de Furia, la más polémica participante de Gran Hermano, quien abandonó el reality para hacerse unos estudios médicos. Por un lado, un sector de la prensa acusó a la producción del popular reality de lucrar en el rating con un tema de salud. Por otro, hubo figuras como Yanina Latorre que cuestionaron la transparencia del aislamiento de la jugadora durante el lapso en que estuvo fuera de la casa.

En el programa que la periodista conduce en El Observador 107.9, Latorre disparó sin filtro contra Gran Hermano al sentenciar en diálogo con Pía Shaw: "Lo voy a titular de la siguiente manera y no me importa que vos trabajes en Telefe. 'El patético showcito de la salida de Furia de la casa. Dejen de mendigar rating. Les sobra, son talentosos. Del Moro, te estoy hablando a vos. Te bajás el precio con lo que hicieron ayer. Estuvieron toda la tarde vendiendo, yo hasta en un momento dije está embarazada, está enferma".

Luego, Yanina Latorre siguió sobre la fugaz salida de Furia de Gran Hermano: "La mina va al confesionario, se lo dicen, sale, se hace la que llora, se seca las lágrimas, entra al piso, engaña a los compañeros, los compañeros lloran, después les dice que es un chiste, 'mañana me hago unos análisis' y se vuelve. Y hoy ya entró de vuelta".

Además, la conductora se mostró incrédula sobre la información que pudo recibir Furia al estar un lapso fuera de la casa de Gran Hermano. "No la vi entrar, no la vi salir, no sé si mantuvo el aislamiento, no lo sé. Me parece que igual... Chapó, es lo mejor que tiene la casa. Ayer cuando les mentía a los compañeros, se hacía la que lloraba. Es actriz. Furia es todo. La quiero acá un día sentada y que descargue mirando sola. Es buenísima", remarcó Yanina Latorre.

Gran Hermano, en el ojo de la tormenta por la fugaz salida de Furia del reality. Foto: Captura de video Telefe.

La periodista fue por más en contra de Gran Hermano y acusó sobre el manejo que se le dio a la salida de Furia: "Chicos, no hagan ese juego con la salud. La sacás, la llevás, le hacés los estudios y que vuelva, y lo mostrás. Porque hoy encima está puesto en Twitter, hay un videito donde Coty y Darío cuando justo está por entrar Furia, están hablando de que Manzana también habría salido de la casa para hacerse unos estudios, y no nos lo contaste Santiago del Moro. Justo cuando dicen eso, sacan la cámara de ahí, y se van a otro ambiente de la casa".

Finalmente, Yanina Latorre arremetió: "Son muy obvios, chicos. Aparte están con gente adentro, que no sabe qué se sabe y no. Y van a meter la pata, si siguen metiendo la pata. No gustó. Y si sale Furia, ¿por qué con Furia hacen show y con Manzanita no?".