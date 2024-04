¡La lengua karateca! Moria Casán fue contundente con Fátima Flórez y Javier Milei luego de su ruptura

Moria Casán es una de las personalidades argentinas que cuando tiene que hacer una declaración sobre algún tema, no tiene pelos en la lengua. En las últimas horas, un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM) conversó con la actriz acerca de la reciente ruptura de Fátima Flórez y Javier Milei, y, fiel a su estilo, Casán los aniquiló a ambos.

"¿Te sorprendieron las razones de la separación de Milei y Fátima? Él dijo que era por el éxito arrollador de ella, pero hace rato que a Fátima le va bien...", fue la consulta que realizó Santiago Sposato, movilero del programa de chismes; a lo que la exvedette respondió con una carcajada.

Esto fue lo que dijo Moria Casán sobre la separación de Fátima Flórez y Javier Milei

"Me encanta, porque él es un seductor nato. Es un hombre que admira mucho la inteligencia de la mujer. Y acá, estaba medio... No sé si logró captar su admiración en cuanto a inteligencia", agregó después. Recordemos que "La One" había tenido un enfrentamiento con la Flórez por haberla imitado en el teatro y la humorista tuvo que pagarle una importante suma de dinero.

En ese momento, el cronista le preguntó a Moria Casán si para ella la decisión de separarse había sido del presidente. "¡Obviously! Milei no puede estar enamorado más que de él. Él se mira y se debe autoabastecer: 'Soy el presidente y el más célebre del mundo'. Y está bien que lo haga porque, además, está construyéndose como Presidente", contestó la diva.

La actriz y el presidente de Argentina tuvieron un romance que duró menos de un año.

Y sumó: "Está en su poderío máximo. De la única persona que puede estar enamorado es de la gente que lo votó. ¡Ese es un romance que no lo puede ocupar ninguna mina! Olvidate... ¡Los perros y él!".