La feroz crítica de Cinthia Fernández a Rodrigo de Paul tras bancar a Tini

Luego del revuelo que generaron las nuevas canciones de Tini Stoessel, Rodrigo de Paul salió a bancarla ante algunas críticas que despertó, pero sobre todo ante los ataques de la familia Homs. Quien no tardó en ponerse en la vereda opuesta fue Cinthia Fernández, quien no temió a la hora de disparar contra el futbolista.

Teniendo en cuenta que Tini Stoessel utilizó su nuevo álbum para desmentir las acusaciones de Camila Homs y su familia ante el inicio de la relación con el futbolista, los cañones apuntaron contra ella. Es por eso que Rodrigo de Paul no temió a la hora de salir a apoyarla, pese a no estar más juntos. Lo que no se esperaba, era que Cinthia Fernández iba a salir al cruce.

“Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo. El día de mañana ellos estarán orgullosos cómo su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie. Podría decir tantas cosas de los que salen a hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay abajo de la alfombra, pero yo no soy eso”, comenzó diciendo el futbolista en su comunicado.

Sin embargo, el segundo párrafo es el que molestó a Cinthia Fernández, ya que Rodrigo de Paul mencionó: "Gracias triple porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran, admiro que puedas hacer arte del camino recorrido... la vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar. Feliz vida, los quiero".

El hecho de haber destacado que Tini Stoessel cuidó a sus hijos por mantenerse siempre al margen de la pelea mediática, es lo que terminó molestando a la panelista. Es que, fiel a su estilo, le salió con los tapones de punta y sin pelos en la lengua a la hora de criticarlo.

“De Paul más cagon no puede ser no?”, arrancó completamente enojada e insultando al futbolista. “El único que no priorizó sus hijos fue el! Es necesario lo que hace?”, opinó indignada por sus dichos y acusándolo de no haber cuidado a sus hijos.

De este modo, en su cuenta de Twitter optó por fulminarlo sin piedad. “Más cholulo y poco huevo no hay!”, disparó haciendo alusión a que esperó al lanzamiento del disco para volver a tocar este tema tratando de aclarar todo lo ocurrido con Camila Homs.