Rodrigo de Paul explotó, defendió a Tini y lanzó su furia contra la familia Homs

La historia de amor entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel sigue tejiendo nuevos episodios más allá de que en la actualidad se encuentren separados. Si bien hay muchos rumores alrededor que hablan de una reconciliación, oficialmente no blanquearon dicha segunda oportunidad, pero el trasfondo de este relato resulta ser muy profundo.

Las llamas de esta historia volvieron a surgir con el lanzamiento del último álbum de Tini Stoessel, Un mechón de pelo. Allí, la artista se abre como nunca para hablar de su vida privada: los rumores, su salud mental y su controversial relación con Rodrigo de Paul.

Camila Homs, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

¿Por qué hacemos foco en la controversia? Porque desde un principio la cantante fue apuntada como la tercera en discordia de la pareja que el mediocampista de la Selección argentina tenía con Cami Homs, con quien tiene dos hijos -Francesca y Bautista-.

La intérprete recibió mucho hate debido a esto, e incluso se armó una fuerte novela alrededor de este triángulo, con situaciones que derivaron en la Justicia y diferentes arreglos. No obstante, en una de sus recientes canciones habló al respecto.

"Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen tanta shit, dale, no me hables de mí. Ni de ti, ni de ti. Ni de ti, ni de ti", detalla un fragmento del nuevo tema de Tini Stoessel, que más adelante agrega: "Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas".

"Todo inventado, todo mentira. El que esté libre de pecado, tire la primera", sigue, mientras que cierra con una contundente frase: "Y a todos los que siguen creyendo o alimentando estas mentiras les deseo, de todo corazón, que encuentren algo más productivo para hacer con sus vacías vidas".

Ahora, luego de que el círculo de Cami Homs salga a hablar y dar su versión de cuándo inició el vínculo entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel -se dice que surgió cuando la modelo estaba embarazada de su segundo hijo-, ahora el futbolista de la Scaloneta salió al cruce con un picante posteo en redes apoyando a la cantante y cargando contra la familia Homs.

El posteo de Rodrigo de Paul defendiendo a Tini y hundiendo a la familia Homs.

"Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo. El día de mañana ellos estarán orgullosos de cómo su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie. Podría decir tantas cosas de los que salen a hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay abajo de la alfombra, pero yo no soy eso", comenzó escribiendo en sus Instagram Stories.

Luego el mediocampista del Atlético Madrid siguió: "Gracias triple porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran, admiro que puedas hacer arte del camino recorrido... la vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar. Feliz vida, los quiero".

Antes de cerrar, Rodrigo de Paul agregó: "Ah, y cuando Bauti estaba en la panza, yo estaba encerrado en Italia porque había una pandemia y de ahí al predio de Ezeiza 50 días para ganar la Copa América". ¡Qué picante!