Fátima Flórez cortó con los rumores y reveló cómo está su relación con Javier Milei

Desde hace ya varios días que se viene hablando y mucho sobre una fuerte crisis en la pareja que conforman Fátima Flórez y Javier Milei. La mediática relación estaría atravesando una potencial ruptura, luego de un dato que arrojaron desde A la tarde, el programa de Karina Mazzocco.

Se habló de infidelidades, de engaños por parte de ambos protagonistas. Inclusive se dieron a conocer diferentes nombres de los terceros en discordia (Guillermo Marín relacionado con ella y Lilia Lemoine vinculado con él). Por eso, este viernes fue Fátima Flórez quien rompió el silencio sobre estas versiones.

La humorista dio una entrevista para el programa de América previamente mencionado y se refirió al noviazgo que sostiene con el actual presidente de la Argentina. "Lo voy a acompañar adonde sea que vaya", aclaró la actriz ante todo.

Cabe recordar que, cuando todos estos rumores comenzaron a emerger, la comediante se plantó firme ante las versiones de crisis con Javier Milei y desmintió cualquier tipo de información. "Es absolutamente todo mentira", dijo en ese entonces.

El cronista de A la tarde le consultó este viernes: "¿Qué te pasó la primera vez que entraste a la Casa Rosada siendo la novia de Milei?". A lo que la famosa le contestó: "Mirá, lo que siento en ese momento es que estoy acompañando a mi novio".

"Es el lugar de él, es su trabajo. Y, por supuesto, lo voy a acompañar adonde sea que vaya", añadió la actriz que acaba de terminar la temporada de su espectáculo Fátima 100% en Mar del Plata y se prepara para la continuidad de sus shows en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Fátima Flórez habló de su relación con Javier Milei.

Luego la humorista expuso: "Somos personas muy, muy ocupadas, pero me encanta acompañarlo, sea en una plaza, en un viaje o en mi casa mirando una película o en ese momento, en el balcón (de la Casa de Gobierno). Pero es su lugar, es su momento y yo lo acompaño como cualquier novia lo haría".