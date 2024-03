Javier Milei se refirió a los rumores de infidelidad con Fátima Florez

Luego de la ausencia de Fátima Florez el pasado 1° de marzo en el discurso de Javier Milei en el Congreso, los rumores sobre un posible distanciamiento de la pareja comenzó a circular en los medios de comunicación.

Las repercusiones fueron tales que hasta algunos programas llegaron a confirmar la noticia. "Es exclusivo de este programa que habría una crisis sentimental terminal entre Fátima Florez y Javier Milei", informaron en A La Tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América.

Tras las repercusiones por la noticia, el propio presidente decidió romper el silencio y negar todo. Fue Marina Calabró, amiga del mandatario, quien se comunicó con él y contó detalles de la charla que mantuvieron.

Durante el pase radial con Yanina Latorre en El Observador 107.9, la periodista reveló que Milei le desmintió todo. "Me pasa que, como de alguna manera se sabe que tengo una relación de amistad de más de 10 años, me escriben a mí por el tema de Fátima y él", comenzó expresando Calabró.

Milei visitando a Fátima durante una de sus funciones en Mar del Plata.

"Entonces le digo 'pará, yo a todo el que me escribe le estoy negando la crisis, pero en una de esas estás en crisis... y no me dijiste, no me enteré'. Y él me negó todo, me dijo: 'No estamos separados. Olvidate, no sé de dónde sale ni me importa'", concluyó.

Recordemos que la propia Florez también se refirió a los rumores. En diálogo con Clarín, contestó: "Es absolutamente todo mentira. Preguntale a los que inventan con qué intenciones lo hacen".

"Por supuesto, estaba en temporada haciendo funciones", dijo para finalizar, dando a entender que ese fue el motivo por el cual no estuvo presente en el Congreso.