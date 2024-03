Valeria Britos de ser La Nena a vivir en Madrid: reveló por qué se fue del país

Estalló en la pantalla chica, con su estilo muy personal y su talento, para catapultarse a protagonizar varios tanques como La Nena, una serie icónica de los noventa. Valeria Britos supo conquistar los corazones de millones y todavía continúa latiendo al ritmo del arte.

La actriz modificó su cotidianidad radicalmente, en primera instancia al apostar por el amor con Lionel Campoy, ese genial comediante y animador infantil, con el que ensambló su familia con su hija Camille, fruto de su relación con Christian Sancho. Ahora, la famosa vive en España.

En una charla con El run run del espectáculo, que se emite por Crónica TV, Valeria abordó diversos temas de su actualidad, así como repasó todas las vivencias estimulantes de sus éxitos, desde su residencia actual en Madrid, la capital del país ibérico.

En cuanto a Sancho, que recientemente se casó con Celeste Muriega, Britos describió el tipo de relación que mantiene: "No tengo vínculo con el papá de mi hija. No terminamos mal, por suerte después de separarnos, que estuvo difícil, pudimos volver a dialogar y estar bien pero ahora la verdad es que hace bastante que no hablamos".

Respecto a la determinación de su hija de no formar parte de la boda de su padre con Celeste, Valeria se remitió a manifestar: “No fue, pero ella no quiere que hable, dijo que 'no hace declaraciones. Algunas cosas me deja decir, pero tiene un perfil bajo y está perfecto".

Marcela Feudale indagó en ese viraje rotundo, con la elección de mudarse a otro continente y le consultó: "¿Qué fue lo que te sacó de la Argentina?". Así, Britos narró los motivos, las razones y los eslabones del azar que incidieron en todo ese cambio impresionante.

Valeria vive con su hija y su pareja en Madrid

"Me quedé varada, habíamos hecho un viaje de familia porque nos casamos y unas amigas nos prestaron una casa en Italia, Camille también vino, no se iba a perder Italia", contó. Desde ese momento de la pandemia, la familia se trasladó de tierras italianas a Madrid y encontraron el contexto propicio para arrancar una nueva realidad.

Valeria Britos contó por qué se fue del país y se mudó a Madrid

Conocedora del paño, la actriz también se animó a opinar de la merma en la televisión argentina en cuanto a ficciones. "Se entiende porque hay todo como un cambio en la televisión, con las nuevas plataformas. Hasta el 2000 era impresionante la cantidad de ficción que había y hasta se exportaba”, soltó.

Y también imploró por un regreso a esas producciones: “Me da mucha pena porque tenemos mucho talento, pero está complicado... Agradezco la época de oro que tuve la oportunidad de vivir porque realmente se hacían tantas cosas, de tanta calidad, tenemos que volver. Si se pudo una vez se tiene que volver a poder".