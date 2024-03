Julián Weich contó los secretos de su audiencia privada con el Papa Francisco

Hubo un momento muy especial en la vida de Julián Weich, entre tantos otros, que fue el encuentro que mantuvo con el Papa Francisco, que se dio de una manera muy particular y que cuando se concretó tuvo sus rarezas.



En una visita a Noche al Dente, el conductor recordó, mediante una foto, cómo fue aquel día tan especial. “Terminé conduciendo un evento en el Vaticano con el Papa Francisco, una cosa insólita en mi vida”, comenzó contando Julián Weich.



“Me invita una ONG con la que colaboraba al Vaticano, porque yo tenía una idea para el Papa. Era una pavada la idea. Uno de la mesa me dice: ‘Vení a decírselo’. Le digo que no hacía falta, porque era una pavada”, agregó el conductor.



El 13 de marzo del 2013, Jorge Bergoglio fue nombrado Papa. En la Argentina se vivió con muchísima emoción apenas se vio la fumata blanca del Vaticano. Apenas eso sucedió, a Julián Weich se le ocurrió una idea.



“Apenas fue nombrado Papa, yo pensé: ‘Ahora que tenemos un Papa argentino, que dé un mensaje en cadena, en televisión abierta; no tenía que ser religioso, tenía que ser un mensaje. Me fui hasta el Vaticano a decírselo”, recordó.



En ese contexto, Julián Weich se adentró de lleno en aquellos recuerdos y contó en detalles cómo fue el encuentro con el Papa Francisco, con toda la emoción que representa para cada argentino que tiene la posibilidad de acceder a una audiencia con él.

Julián Weich contó cómo fue su audiencia con el Papa Francisco. Foto: captura de TV.



“En ese evento, había una reunión con 200 personas y no había conductor. Me preguntaron si me animaba y les dije que sí. Entonces, terminé conduciendo con el Papa. Había que hacer un vivo con cinco colegios, en cada continente, en la época en la que no había zoom”, reveló Julián Weich.



“Obviamente se cayó el sistema y tuve que hacer tiempo con el Papa al lado. Le digo: ‘Su Santidad, ¿tiene tiempo?’. Y me responde: ‘Hasta la eternidad’. Entonces nos quedamos haciendo tiempo hasta que se hicieron las conexiones y se pudo armar el evento. Salió todo bien”, cerró.