Coti Romero contó la verdad de su mala onda con Lourdes Sánchez

Una de las características principales de Coti Romero desde que es famosa es su constante actitud confrontativa. De un perfil alto, la correntina no le escapa a los conflictos. En las últimas horas habló, por ejemplo, de su rivalidad con Lourdes Sánchez, surgida en el Bailando 2023.



La ex Gran Hermano estuvo de visita en Socios del Espectáculo, donde fue consultada por Adrián Pallares sobre su mala onda con la bailarina. “Te pregunto por Lourdes Sánchez. ¿Qué pasa entre las correntinas que no se llevan bien?”, consultó el conductor.



“Con Virginia me llevo bien, pero con Lourdes también ahora, eh”, respondió Coti Romero, despejando, de esta manera, todas las versiones que indicaban que tenía una muy mala relación con su coterránea.



No obstante, Coti Romero sí reconoció que apenas su nombre fue confirmado para el Bailando 2023, una actitud de Lourdes Sánchez le había caído muy mal y que, por esa razón, la relación no había comenzado de la mejor manera.



“Al principio, como yo siempre estoy a la defensiva, le habían preguntado por mí. No nos conocíamos y dijo algo así como que no quería que yo estuviera en el Bailando. Desde ahí tuve un pequeño sentimiento que no se me iba”, recordó la correntina ex Gran Hermano. “Ese sentimiento era un odio profundo”, acotó Adrián Pallares.

Coti Romero habló de la mala onda con Lourdes Sánchez. Foto: captura de TV.



En ese momento de la charla, Mariana Brey le hizo una pregunta a Coti Romero que la puso entre la espada y la pared. “Si tenés que elegir entre Virginia y Lourdes, ¿con quién te quedás?”, le planteó la panelista de Socios del Espectáculo.



“Ay, no puedo. A Lourdes la quiero mucho, ahora nos llevamos muy bien. Nos escribimos. Incluso, cuando estuvo en las semifinales yo le deseé mucha suerte. A Virginia no la conozco mucho. La crucé una vez”, respondió Coti Romero, sin jugarse por ninguna de las dos.