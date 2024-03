¿Qué fue de la vida de Claudia Albertario?

Claudia Albertario era considerada una de las actrices jóvenes más destacadas en la década de los 90, quien logró alcanzar la popularidad dentro de mundo del espectáculo argentino por sus participaciones en exitosas telenovelas como “Gasoleros”, “Verano del ´98”, “Amigovios” y Montaña Rusa, entre otras. En la actualidad, lleva una vida alejada de los medios y está radicada en Miami junto a sus hijos Simona y Dante.

La actriz de 46 años, tomo la decisión de ir vivir a Estados Unidos en el año 2014, donde se instaló con su familia. Ya fuera de la industria del entretenimiento y habiendo dejado la actuación en televisión, emprendió un negocio textil. Así dio vida a su marca de ropa para niños y adultos “Cloline”, que promociona a través de las redes sociales.

En Estados Unidos, Claudia Albertario fundó una marca de ropa para niños y adultos. Foto: Instagram/ Claudia Albertario

El éxito que alcanzó Claudia Albertario como empresaria textil lo corroboran varios famosos argentinos que visten sus prendas como Moria Casán, Marina Calabró, Flavio Mendoza, Celeste Muriega y Emiliano Rella, entre otros. Asimismo, dentro de sus emprendimientos la actriz cuenta con una línea de fragancias para ropa con la misma marca.

Ahora, Claudia Albertario está atravesando por cambios en su vida, ya que este año se separó después de 14 años de estar junto a el empresario y padre de sus hijos, Jerónimo Valdivia. Así también, la actriz incursionó en los negocios de bienes raíces, que también promociona a través de su cuenta de Instagram.

Si bien se alejó de la vida mediática, Claudia Albertario sigue actuando en obras de teatro. Foto: Instagram/ Claudia Albertario

Cabe destacar que el padre de Claudia también era actor y se dedicaba a emprendimientos inmobiliarios. En sus redes sociales, la actriz muestra las casas, mansiones y lujosos apartamentos que están a la venta en Miami.

Si bien Claudia Albertario se alejó de la vida mediática, hoy continúa haciendo teatro los fines de semana, donde en algunas ocasiones tuvo la presencia de sus hijos como público, aunque ahora, durante esos días los chicos se quedan con su papá.

Claudia Albertario también incursionó en los negocios de bienes raíces. Foto: Instagram/ Claudia Albertario

Claudia Albertario y su problema amoroso con Fede Bal

Luego de que durante este verano se hayan filtrado chats de alto contenido erótico intercambiados con Fede Bal mientras él estaba en una relación con Sofía Aldrey, Claudia Albertario rompió el silencio y habló de este problema que protagonizó con el actor.

"Está todo bien, ya pasó. Tenemos un amigo en común con ella, pero está todo bien. Yo hubiera hecho lo mismo con Sofía”, dijo la empresaria textil.

"A Federico Bal lo adoro de toda la vida. Lo conozco desde los 18 años cuando trabajaba con Carmen. No, no me enamoré. Quedó un lindo recuerdo entre nosotros", expresó Claudia en una reciente entrevista con Ulises Jaitte en “Radio XLFM”.