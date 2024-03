Así luce hoy Octavio Borro, el galán de “Jugate conmigo”

El programa juvenil “Jugate conmigo” de Cris Morena fue uno de los más exitosos de la época, que contaba en su elenco con varios jóvenes que luego formaron parte del mundo del espectáculo argentino. Entre ellos se encontraba Octavio Borro, el galán del show que también brilló en varias telenovelas. Sin embargo, en su momento de mayor popularidad y luego de casarse con la actriz Julieta Fazzi, se alejó de los medios para convertirse en carpintero.

Trabajando en televisión, Octavio conoció a Julieta, con quien se casó y tuvieron dos hijas. Si bien ambos pertenecían a la industria del entretenimiento, decidieron cambiar de vida y se mudaron a Quilmes, donde el exactor abrió una fábrica de muebles de madera y melanina.

Octavio Borro se alejó de la televisión y abrió una carpintería. Foto: Instagram/ Octavio Borro

“La decisión de dejar de actuar se fue dando de a poco. La incertidumbre que te produce no saber cuándo vas a trabajar es terrible. Después me enganché con la carpintería y me di cuenta de que es lo mío, porque soy mucho más feliz haciendo muebles que trabajando como actor. Es un trabajo que depende de mí, sin esperar que nadie me llame. No pasó solamente por la plata, sino también por la incertidumbre de no hacer nada. Estás un año parado y te replanteás todo”, comentó Octavio Borro en una entrevista con el medio “La Nación”.

Así luce hoy Octavio Borro. Foto: Instagram/ Octavio Borro

El romance de Octavio Borro y Julieta Fazzari

Luego de su gran paso por el programa “Jugate conmigo”, donde era el galán del ciclo, Octavio Borro participó en varios éxitos televisivos “Costumbres argentinas”, “Paraíso Rock”, “De corazón”, “Chiquititas”, “Rebelde Way” y “¡Grande Pa!”

Justamente en la seria “¡Grande Pa!”, Octavio conoció a Julieta Fazzari, que interpretaba a una de las “chancles”. Sin embargo, en esa época fueron solo amigos ya que existía una gran diferencia de edad entre ambos. No fue hasta luego de unos años, cuando se reencontraron en la obra de teatro “El Mago de Oz” que se enamoraron.

Octavio Borro no se arrepiente del cambio de vida que realizó. Foto: Instagram/ Octavio Borro

Finalmente, Octavio y Julieta se casaron y tuvieron a Nina y Mila, sus dos hijas, se mudaron a Quilmes, y se alejaron del mundo del espectáculo para llevar una vida totalmente diferente enfocada en la familia.

“Estamos enamorados y muy felices de la familia que tenemos. Tengo una vida normal, llevo a mis hijas a la escuela y las voy a buscar, porque soy el que más está en casa. Y muchas veces cocino yo, aunque con Julieta nos repartimos todas las tareas de la casa”, expresó Octavio Borro en su entrevista con “La Nación”.