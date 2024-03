El polémico posteo de Daniela Ballester tras separarse de Daniel Osvaldo

Fue una de las parejas que más sorprendió en este último tiempo. Si bien durante los meses de relación se mostraron muy enamorados y felices, Daniela Ballester y Daniel Osvaldo decidieron tomar caminos separados y cerrar esta historia de amor que había ganado varios fanáticos.

Por estas últimas horas, Daniela Ballester volvió a aparecer en sus redes sociales tras tomarse un tiempo fuera de ellas al confirmar su separación con Daniel Osvaldo. Sin embargo, en esta ocasión, la periodista eligió enviar un contundente y polémico mensaje que dejó a todos boquiabiertos.

Daniela Ballester volvió a salir con sus amigos a días de la ruptura con Daniel Osvaldo // Créditos: IG - @ballesterdaniela

Lo cierto es que durante los últimos días hasta que el exfutbolista confirmó su separación con Daniela Ballester: "Quiero aclarar que Daniela y yo ya no estamos más juntos. Fin del comunicado": Sin embargo, no quedó ahí ya que, cuando se generaron muchas especulaciones sobre el motivo, él sorprendió al subir otra historia que decía: "¿Tercera o tercero? Averigüen bien, chiquis". De esta manera, dejó entrever que en realidad fue la periodista quién lo habría engañado.

Tiempo después Daniela Ballester salió a responderle: "Vi que subió esto... que hay un tercero en discordia, sólo eso. Y sobre lo que dice él, no tengo nada para contestar. Si él dice que hay un tercero, que diga quién es. Sería bueno que le pregunten a él con quién estoy".

Pero este sábado por la noche, la periodista de C5N compartió unas historias y un posteo en su cuenta de Instagram. Por un lado, en sus historias de Instagram se mostró muy divertida, festejando un cumpleaños con amigos, mientras que, en su feed, subió un posteo de una foto que se sacó en el piso del canal, sonriendo, mostrándose muy feliz.

Asimismo, cabe recordar que Daniel Osvaldo también volvió a reaparecer en las redes sociales luego de tener varias horas cerrada su cuenta, tras anunciar su separación con Daniela Ballester. No obstante, el exfutbolista apareció pero con un contundente video donde hizo un desesperado pedido de ayuda. "Estoy bastante desesperado, no la estoy pasando muy bien, para nada", comenzó expresando angustiado.

¡Feliz! El poste de Daniela Ballester donde se muestra feliz luego de separarse de Daniel Osvaldo // Créditos: IG - @ballesterdaniela

Y luego afirmó: "Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije de Daniela es mentira, lo dije en un estado de enojo y ceguera y estoy muy arrepentido, porque seguramente mis dichos le hayan traído problemas en su trabajo y en su vida". En tanto, después reveló: "Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande, esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. He caído en adicciones muy feas, que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que quiero mucho. Me hace no tener ganas de ver a mi familia, de compartir cosas con mis hijos".

"Aún no entiendo cómo llegué hasta acá. No tengo un trabajo estable, me gasté prácticamente todos mis ahorros, porque, como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero, yo nací pobre y puedo morir pobre. Lo que más me duele es que me estoy empobreciendo en el alma", compartió Daniel Osvaldo.