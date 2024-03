Cinthia Fernández arremetió con dureza contra Daniel Osvaldo

Este jueves, Daniel Osvaldo sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta oficial de Instagram un video donde confesaba estar atravesando un difícil momento debido a un cuadro de depresión que lo llevó a caer en adicciones de alcohol y drogas. Por su parte, Cinthia Fernández arremetió con dureza contra el exfutbolista con una contundente opinión sobre las declaraciones del también cantante.

Cinthia Fernández utilizó su cuenta de X, antiguo Twitter, para enviar un mensaje dirigido a Daniel Osvaldo. “Che, al rockstar víctima hay que decirle que debería imaginarse la depresión que tuvieron las madres de sus hijos cuando las dejó sin ayuda alguna”, escribió la panelista.

Cinthia Fernández utilizó su cuenta de X para hablar del momento que está atravesando Daniel Osvaldo. Foto: X/ Cinthia Fernández

“Ni hablar de sus hijos. Encima tuvo suerte de las madrazas que le tocó para ellos. Que agradezca que no muestren los tratos hacia su propia sangre y sus respectivas madres. ¿Para la joda siempre disponible de money y time?”, remató Cinthia Fernández.

Estas publicaciones generaron la reacción de una seguidora que le contestó en la misma red social. “Cinthia, juro que te banco en todas, pero en un momento hay que parar. El tipo está enfermo y necesita ayuda. También estoy del lado de las mujeres que abandonó con sus hijos. Yo pasé cosas parecidas a vos y a esas mujeres, pero en un momento hay que parar la pelota”, escribió la usuaria llamada Alejandra.

El cruce de Cinthia Fernández y una seguidore. Foto: X/ Cinthia Fernández

Ante esto, Cinthia Fernández replicó con firme. “Si decís por Osvaldo: perdón, no me da lástima. Es así siempre con o sin adicción y con o sin depresión. Disculpen, me empatiza cero. Vi cosas suficientes en chats de este sujeto, para pensar que quiere compasión y que fue un sorete con los hijos y sus madres. Si es verdad lo que le pasa, la vida se las está cobrando y aplausos por ello. Pero…cero pena me ocasiona. Sorry”, remató.

Cinthia Fernández también fue contra quienes apoyaron a Daniel Osvaldo en este delicado momento

Luego de que Daniel Osvaldo haya confirmado su ruptura con Daniela Ballester, realizó la publicación en sus redes sociales donde confesaba estar atravesando por un cuadro de depresión que lo llevó a caer en adicciones de alcohol y drogas, por lo que tuvo una gran repercusión en el mundo del entretenimiento.

Cinthia Fernández también fue contra los que apoyaron a Daniel Osvaldo en este momento. Foto: X/ Cinthia Fernández

Tras esta revelación por parte del exjugador, Cinthia Fernández reposteó una nota del medio “Infobae” que llevaba como título: "De Leandro Paredes a Gastón Pauls: los mensajes de apoyo para Daniel Osvaldo tras su pedido de ayuda". En su posteo la panelista fu dura con el cantante. "Manden mensajes de compasión a las madres de sus hijos y a sus hijos. No los vi tan solidarios con el tema", escribió.

Sobre estas declaraciones, seguidores de Cinthia Fernández volvieron a contestarle. Uno de esos mensajes de los usuarios decía: "Cada uno puede ayudar de la forma que quiere y brindar apoyo. Soy mujer y no comparto para nada en la forma que se manejó y maneja con sus hijos y las madres de los mismos, pero esto ya va más allá".