Cuál fue el souvenir que recibieron los invitados al casamiento de Cande Tinelli

Este sábado por la noche se vivió un momento muy emotivo al llevarse a cabo la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin, la cual tuvo lugar en El Dok Haras en Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde asistieron 400 invitados, muchos de ellos del ambiente del espectáculo, los cuales tenían prohibido utilizar el teléfono durante la ceremonia.

Es por ello que poco se conoce y, a medida que transcurren las horas, se van revelando algunas detalles. Ángel de Brito, que fue uno de los invitados de lujo, utilizó la caja de preguntas de las historias de Instagram para que los usuarios depositaran sus dudas allí y él poco a poco las respondió. Una de ellas, fue cuál fue el souvenir elegido por Cande Tinelli y Coti Sorokin para entregarles a sus seres queridos.

Los perritos de Cande Tinelli, presentes en la boda // Créditos: IG - @veroruizphoto

Si bien, en un principio publicó un video en el que mostró el salón de fiesta desde el patio, luego una usuaria le consultó: “¿La mejor vestida del casamiento?”, a lo que De Brito indicó: “Micaela Tinelli, Andy Bursten y Ana Rosenfeld”. Asimismo, en cuanto a cómo se vivió la noche, el periodista evitó extenderse y afirmó que “la jueza los casó en el lugar”. Más tarde, señaló que él bailó mucho “con amigos”, entre los que destacó a Carolina “Pampita” Ardohain y a Jimena Barón.

Ante la pregunta sobre con quién se sentó, Milett Figueroa, pareja de Marcelo Tinelli, adelantó: “En la mesa larga de los novios. Los padres, los hermanos y la familia”. En una de las historias que compartió Ángel de Brito, enfocó la entrada al edificio en el cual se realizó la cena y el posterior baile. Semanas antes de realizarse el casamiento, Soledad Aquino contó en diálogo a Socios del Espectáculo (eltrece) que tanto Coti Sorokin, como Cande Tinelli, impusieron la norma de no llevar celulares para mantener la privacidad y que los invitados no se tomaran constantemente fotos.

Por su parte, mediante las redes sociales, Marcelo Tinelli publicó un video en el que resumió sus sentimientos en torno a la boda de su hija y el cantante de rock nacional. Si bien no dio a conocer imágenes del evento, a excepción de unas pocas junto a ella, a Soledad Aquino y a su hijo Lorenzo, sí mencionó la emoción que significó el acompañar a la diseñadora hasta el altar y las lágrimas que soltó por este gesto.

También reveló cuál fue el souvenir elegido por los flamantes marido y mujer, y se trató de un vino de alta gama, producidos por amigos íntimos del conductor de la bodega Lorenzo de Agrelo.

¡Vino blanco para todos! El souvenir que eligieron Cande Tinelli y Coti Sorokin // Créditos: IG - @marcelotinelli

“Pasó la boda, fue un momento maravilloso, para todos. Me sorprende que me haya levantado bastante temprano, porque me venció la emoción. La emoción de todo lo que pasó. Fue único e irrepetible, creo que nunca lloré tanto en toda mi vida cuando la vi. Hermosa mi hija, se me cae la baba”, empezó el exconductor de El Bailando (América).

Y agregó: “Ese momento de la caminata, cuando la tomo en el altar para darle mi hija a su marido, mi querido Coti, fue otra cosa que no voy a olvidar jamás”. Luego de aquellas palabras profundas, insistió: “Gracias por acompañarnos en este momento tan hermoso familiar. Estamos todos muy felices, muy emocionados. Los quiero y gracias”.