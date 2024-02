Jonatan Viale quiso dar una clase de historia y lo aniquilaron en las redes por sus errores

El nuevo programa de Jonatan Viale en TN sigue buscando su rumbo luego de un comienzo con algunos problemas. Primero, el ciclo debió modificar su nombre de "Cómo la ves" a "¿La ves?", ya que el primero ya era utilizado por un ciclo de radio. Luego, en su estreno, el rating no fue el que el canal esperaba.

Aún así, Jonatan Viale y su equipo continúan intentando convencer a la audiencia, pero en las últimas horas un editorial del periodista fue puesto en tela de juicio. Es que en su puntilloso análisis en el que intentaba explicar cómo habían terminado los Gobiernos no peronistas en los últimos 70 años hubo grandes errores que no le dejaron pasar.

“Primero, 1955, Arturo Illia, volteado. Sigamos, 1966 Arturo Frondizi, volteado. Sigamos, 1989 Raúl Alfonsín, volteado. Sigamos, 2001, Fernando de la Rua, volteado. Sigamos, 2019, Mauricio Macri, intentaron voltearlo, estuvieron cerca. Conclusión, el peronismo no aguanta, no aguanta estar mucho tiempo afuera del poder. Señores, señoras, se ha activado el modo helicóptero”, enumeró Jonatan Viale.

Una serie de errores de Jonatan Viale le valieron duras críticas.

Lo cierto es que, para comenzar, el presidente Arturo Illia no fue volteado por el justicialismo en 1955. Es más, ese año el gobierno de Juan Domingo Perón terminó como consecuencia de un golpe de Estado. Además, Arturo Frondizi no pudo haber sido volteado en 1966, ya que su Gobierno terminó en 1962. Las confusiones de Viale desataron duras críticas al periodista y en X le respondieron: "No, Joni Viale. En 1955 no "voltearon a Illia". En 1955 bombardearon Plaza de Mayo, derrocaron y proscribieron a Perón (...) Repasá el resto del discurso, que hay varios errores más".

Mientras tanto, otros internautas lo tomaron con humor, pero castigaron a Jonatan Viale por sus fallas históricas. "Lo veo en marzo, Viale. Repase un poco más la próxima", escribió un usuario. Mientras tanto, otros lanzaron comentarios como "El que viene bien con las fechas es Joni Viale" o "Me dice Jony Viale que Fernando VII fue derrocado en 1930 por el peronismo, durante la epidemia de fiebre amarilla. Un dato que yo desconocía".