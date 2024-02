Las fuertes declaraciones de Yanina Latorre sobre Lali Espósito

Yanina Latorre volvió a opinar sobre el escándalo que vienen protagonizando Javier Milei y Lali Espósito. Luego de semanas de fuertes cruces entre ambos, la panelista de LAM (América) criticó de forma categórica a la cantante.

"Se está equivocando, es muy chica. Ella nació cuando estaba Néstor (Kirchner), no conoce otra cosa. Ahí te das cuenta que es una juventud que tiene el cerebro lavado, porque no se saben ni manejar", expresó desde su programa de radio Yanina1079 (El Observador).

Luego se refirió a la actual politización de la artista, sobre todo desde que está en pareja con el periodista Pedro Rosemblat. "La colectividad artística, más del 50 %, es kirchnerista. Yo no sabía que Lali es kirchnerista, me enteré el día que escribió 'Que peligroso, que triste'", aseguró.

"Yo creo que ahora está muy influenciada por el novio, Pedro Rosemblat, un periodista muy carismático pero del kirchnerismo. Yo no lo seguía, pero me puse a ver qué dice y es un tipo que estuvo muy del palo de Massa... usa mucho el término antipatria, y quiere que le vaya mal a Milei", agregó Yanina.

"Es muy carismático y muy gracioso. Es entrador, creo que ella está muy enamorada... a veces pasa que uno se mimetiza. Porque oh casualidad que se pone de novia con este pibe y se termina subiendo al escenario y dice lo de los antipatria. Creo que Lali se fue de mambo. Ahora se ríe y dice 'yo lo voté', 'el que no salta votó a Milei'. Todo muy politizado. A ella no le suma porque tiene un gran talento, la siguen mucho las chicas jóvenes. Para mí, el kirchnerismo la está usando", opinó contundente.