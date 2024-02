El relevante invitado que se bajó del debut de Jonatan Viale en TN

Este lunes, se produjo el esperado debut de Jonatan Viale en TN, y si bien los números en el rating no repondieron a las expectativas; se espera que a medida que el conductor se vaya instalando en su nueva pantalla. En la emisión estreno de ¿La ves?, la exfigura de LN+ contó con Jorge Lanata y Patricia Bullrich como entrevestidos, pero trascendió que Mauricio Macri no fue de la partida por razones no del todo claras.

En su estreno en TN, Jonatan Viale ocupó los primeros 20 minutos del ciclo en su editorial, en donde entre otras cosas acusó al kirchnerismo de estar fogoneando la idea de que el gobierno de Javier Milei termine con su partida en helicóptero.

Jonatan Viale debutó este lunes con su nuevo programa ¿La ves?. Foto: Captura de video TN.

Por otro lado, Lanata apareció en un móvi desde su casa, y en el estudio estuvo como invitada Bullrich. Sin embargo, en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró reveló que Mauricio Macri "plantó" a Jonatan Viale.

"Recordemos que el expresidente Macri medio que le metió plantonazo, porque creo que no volvió del sur, no sé qué historia de agenda tiene. Iba a estar, pero será finalmente Patricia Bullrich la invitada política", detalló la especialista en espectáculos sobre la baja de Mauricio Macri al flamante ciclo de TN.

Mauricio Macri, el invitado que se bajó del debut de Jonatan Viale en TN. Foto: NA.

En competencia directa, Luis Majul apostó por una entrevista íntima y a solas con el presidente Javier Milei. En la entrevista, el mandatario habló de su entorno más cercano y de los temas más candentes de la actualidad.