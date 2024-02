El estratégico motivo por el que Jonatan Viale pospuso su debut en TN

Según se venía difundiendo en las últimas semanas, Jonatan Viale tenía programado su debut en la pantalla de TN este jueves a las 21. Sin embargo, el conductor que estrenará programa en la señal de noticias del Grupo Clarín tras saslir de LN+, decidió posponer su fecha de arranque por un astuto motivo.

De movida, resultaba un tanto extraño que Jonatan Viale debutara en TN un jueves en lugar de un lunes, y si bien en un primer momento la excusa de estrenar casi sobre el cierre de la semana tenía que ver con evitar el bajó de audiencia que caracteriza a todo fin de semana largo, en este caso por la celebración del carnaval, lo cierto es que el periodista quiso sacarse de encima una competencia feroz que hubiera tenido este jueves.

Como se había anticipado esta semana, Luis Majul tenía previsto complicarle el estreno a Jonatan Viale en TN, emitiendo en el mismo horario desde LN+ una entrevista al presidente Javier Milei, que finalmente salió al aire este miércoles.

Luis Majul anticipó la emisión de su entrevista a Javier Milei luego de que se confirmara que Jonatan Viale posponía su debut. Foto: Captura de video LN+.

"Jonito pospuso su debut. para mí lo tenía todo frialmente calculado para que Majulito pise el palito, le haga la nota a Milei, se saque de encima la nota a Milei; y Jonito impertérrito debute el lunes", anticipó Marina Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre) sobre la inteligente jugada de Jonatan Viale de demorar unos días su arranque en TN.

Luego Calabró agregó sobre uno de los compañeros que Viale tendrá al aire en TN: "Y por qué digo que para mí estaba todo calculado, porque el lunes vuelve Nico Wiñazki que está no sé dónde. Para el jueves no iba a estar, con lo cual me parece que era un fake que (Jonatan Viale) iba a debutar un jueves. Me parece que nos comimos el amague".

Jonatan Viale finalmente debutará el lunes 19 de ferbrero a las 21 en TN. Foto: Captura de video LN+.

De esta manera, finalmente Jonatan Viale debutará en TN el próximo lunes, logrando su objetivo de evitar la confrontación con Luis Majul y su entrevista al presidente Javier Milei, que finalmente ya salió al aire.