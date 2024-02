El motivo por el que Jonatan Viale se enojó con una conocida periodista días antes de su debut en TN

A días de debutar en la pantalla de TN, trascendió que Jonatan Viale se enojó con la conocida periodista Marina Calabró, por una crítica que la especialista en espectáculos hizo sobre las apariciones que ha tenido el conductor en la mencionada señal de noticias como previa del estreno del nuevo programa que allí tendrá de lunes a viernes a las 21.

En su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró analizó el rating que tuvo Jonatan Viale junto a Viviana Canosa como invitados este lunes al ciclo de TN Sólo una vuelta más. Allí la periodista confesó que su colega está disgustado con ella, pero volvió a ratificar su categórica crítica.

Jonatan Viale protagonizará este jueves el esperado debut de su nuevo programa en TN. Foto: Captura de video LN+.

"Joni ya se enojó conmigo por esto que voy a decir, pero bueno que se siga enojando, sino parece que uno la crítica se la hace sólo al pobre Tinelli que lo tenemos alquilado. Para mí es un error mostrarse antes del debut en un rol que no se termina de entender bien", comenzó Calabró sobre su cuestionamiento a la reciente aparición de Viale en TN.

Luego, sobre la participación del conductor en el mencionado programa, la columnista sostuvo: "El pobre Sehinkman estaba como el juez del tenis, miraba lo que charlaban entre Jonito y Canosa. El programa es de Sehinkman, pero lo coparon Jonito y Canosa. Cuando arrancás con tu programa, arrancá vos, con tu programa, tu editoria, tu equipo, en tu horario".

Marina Calabró explicó por qué considera negativa la exposición de Jonatan Viale en TN antes de su debut. Foto: Captura de video América TV.

Finalmente, Marina Calabró sentenció sobre la aparición de Jonatan Viale antes de estrenar su propio espacio en TN: "Todo lo que no se entiende, a mí no me gusta. Me dirán que es una idea vieja de televisión, pero hasta acá a los que la implementaron no les ha ido mal. Las estrellas se guardan hasta el debut. Para hacer 2.3 puntos de rating y perder contra Majul y Duro de Domar, no le conviene, porque sino parece que soy una operadora de La Nación contra Jonito, adoro a Joni Viale, lo quiero, lo siento amigo. Y uno con los amigos, lo que quiere es que les vaya bien. Si yo lo quisiera jorobar, me callo la boca que siga haciendo notas de aquí a la eternidad y gastando su aparición estelar del jueves".