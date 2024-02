Jonatan Viale fulminó a Lali Espósito por defender a la cultura: “Su novio la está afectando”

Jonatan Viale expresó una editorial sin eufemismos, ni filtros, contra Lali Espósito por su reciente declaración a favor de la cultura, que ejecutó en pleno recital que brindó en el Festival Cosquín Rock, el reciente fin de semana. El periodista exteriorizó una crítica contra la cantante.

En el desarrollo de su ciclo radial, el hijo de Mauro Viale abordó las expresiones de la artista y construyó un descargo tajante. En el inicio de su punto de vista, el comunicador sostuvo: “Milei sabe que le van a seguir tirando con munición pesada todos los días, de hecho el fin de semana una figura popular como Lali Espósito que dijo esto”.

De ese modo, en el programa se escucharon las palabras que esbozó la actriz en el escenario y que rezaban: “Esto que somos nosotros, esta unión que genera el arte y la cultura nadie nos la va a sacar jamás. Depende de nosostros que lo que esta arriba nos escuchen y de ustedes de acompañar y defender. Esta canción es para los antipatria”.

Tras oír ese fragmento, Jonatan se lanzó a recriminar esa postura de Lali y manifestó: “Los antipatria, le está afectando el novio. En serio, terminología vieja, popullista, categoría de los sesenta, Lali una mujer tan inteligente, dejate de joder. Atrasa, pero bueno si a ella le gusta usar esa palabra”.

Y luego recordó: “¿De dónde viene esta pelea? Ella fue criticada por ser contratada por gobernaciones y municipios. De hecho acá hablamos con Javier Milei en ese momento”. Acto seguido compartió al aire esas declaraciones del político en su programa dónde aseguró que no conocía la música de Lali.

En la continuidad de su posicionamiento, Viale añadió: “Ya venía de hace rato esa pelea. El punto es que Milei está recibiendo dardos de estos artistas que se despertaron porque se quedaron sin contrataciones. Pregunta básica ¿si tu familia no come uno saca entradas para el cine o teatro? Esta es la decisión que tomó el gobierno, priorizar gastos, no hay plantas para shows o medios, en tanto no esté resuelto el hambre en Argentina”.

Viale criticó las manifestaciones de Lali en Cosquín Rock.

Y como si fuese poco, Jonatan también abordó las manifestaciones de Dillom: “Cuando la gente coma vemos lo de la cultura. Que no es prioridad. Fijate que este fin de semana un rapero llamado Dillom canto que a ‘Caputo en la plaza lo tienen lo matar’. Un demócrata el pibe este”.