Así es por dentro el lujoso jardín de Moria Casán, en su mansión de Parque Leloir

Más allá de la fama y el dinero, Moria Casán se sigue reconociendo como una ama de casa. Lejos de contratar los servicios de un profesional de la jardinería, la diva argentina se ocupa personalmente del mantenimiento del jardín de su mansión en Parque Leloir.



Desde hace años, Moria Casán es propietaria de una mansión ubicada en Parque Leloir, un barrio residencial en la zona oeste del conurbano bonaerense. Durante años, la mansión de Leloir fue la residencia de fin de semana de la diva. La posibilidad de vivir en una casa con tanto aire libre la hizo tomar la decisión de adoptarla como vivienda permanente. Allí, la diva suele recibir a amigos y a sus nietos, Helena y Dante Della Paolera.

Moria Casán tiene una lujosa mansión en Parque Leloir. Fuente: captura Picnic Extraterrestre.

La propiedad de la jurado del Bailando 2023 cuenta con una superficie de 300 metros cuadrados cubiertos y 700 metros cuadrados de espacio verde en sus alrededores. La pileta es uno de los elementos más destacados del jardín. Según contó la vedette y conductora, la utiliza diariamente para nadar desnuda, tanto por la mañana como por la noche, sin tener que preocuparse por sus vecinos. La pileta está siempre climatizada, lo que le permite disfrutar de ella durante todo el año, incluso en los días más fríos del invierno.



La pileta de Moria inicialmente estaba cubierta, pero la novia de Pato Galmarini decidió quitar el vidrio que protegía su superficie. "Parecía un vivero", explicó Moria su decisión. Eso sí, en los meses de verano coloca un gazebo para proporcionar sombra a sus invitados mientras disfrutan del agua. La actriz es una amante de los días de calor. Semanas atrás, Moria Casán posó en toppless y fue noticia en los portales de espectáculo.



El interior de la vivienda también es especial y tiene la mano de la madre de Sofia Gala Castiglione. Está decorado con diversos empapelados de animal print y luces de neón.



¿Cuál es el secreto del jardín de la mansión de Moria Casán?



Algunos años atrás, en un móvil con el programa Incorrectas (América), del que era conductora, Moria Casán abrió las puertas de su mansión de Parque Leloir. En la entrevista con sus compañeras de trabajo, la diva tomó el micrófono y realizó un recorrido por su lujosa casa, mostró el jardín y reveló cómo hace para mantenerlo.



"La verdad que no es una mansión, pero es una casa que tiene mucha vida vivida, la he armado yo y tiene una vibra energética impresionante. El lugar es lo más, el mejor del planeta", explicó la exchica Olmedo en esa nota con América.



En aquella oportunidad, Luli Fernández, una de las panelistas de Incorrectas, le preguntó por las flores. Moria no tuvo problemas en aclarar cuál es el verdadero secreto de su jardín.



"Toda la decoración de mi casa está hecha con flores artificiales, porque las naturales se las quemaba el sol, así que decidí cambiarlas por las que no se mueren", comentó Casán. Lejos de achicarse ante la confesión, la diva agregó a modo de broma que le gusta regar plantas artificiales.