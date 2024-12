Yanina Latorre destruyó a Nancy Pazos y sigue la tensión entre las panelistas

Nancy Pazos ha sido noticia en este último tiempo por sus tensas peleas con Noe Antonelli y sus agarres al aire con Analía Franchín en el programa "A la Barbarossa" que se emite por Telefe. Pero a lo largo de su carrera ha tenido muchos cruces y uno de ellos fue con Yanina Latorre.

Fue en los primeros programas de LAM cuando Yanina le recriminó fuertemente una actitud que tuvo con ella. Desde allí que la relación parece no estar muy bien, la panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito aprovechó el momento y salió con los tapones de punta contra su excompañera.

La furia de Yanina creció cuando escuchó una especie de ninguneo por parte de Nancy. Todo comenzó cuando Ángel le preguntó por Yanina y ella expresó sorprendida: "Noo, sigue? Que aburrimiento tantos años" dejando en claro que la cosa entre ellos no está muy bien.

Luego del clip, la panelista tomó la palabra y la destrozó a Pazos: "A mí me retaba como a Noe Antonelli porque ella es catadora de lo que tenés que hacer en Twitter". Además, confesó una actitud que tenía con ella y subrayó que "me corregía las fotos que subía", comentó.

La furia de Yanina Latorre contra Nancy Pazos

Ángel de Brito le recordó la frase que dijo sobre ella y el "aburrimiento" que le generaba que Yanina siga en LAM, Latorre no tuvo piedad en ese momento: "Ella no quiere asumir su debacle porque ella no duró nada porque la rajaron. En cambio yo subsistí acá y crecí un montón. A mí me dan la conducción y nadie pone condiciones, cuando yo conduzco la pasamos bien", sentenció.