Marisa Brel destruyó al productor Marcelo Corazza: "Tiene una monstruosidad oculta"

Marcelo Corazza fue acusado por la Justicia en la causa de corrupción de menores tras salir a la luz diferentes pruebas que lo complicaron. Lo cierto es que en medio de todo esto, la dirección de Telefe decidió desvincular a quien entonces era productor de Gran Hermano.

En medio de toda esta polémica que surgió meses atrás, Marisa Brel dialogó con Ángel de Brito en su programa de streaming y allí opinó duramente contra Corazza. La panelista no estará en la nueva edición del reality junto al resto de sus compañeros y de esto también habló con el conductor de LAM.

"Lo de Corazza fue durísimo, yo lo veía todos los días en el momento que pasó esto porque era productor de Gran Hermano, esa calidad de persona, esa sonrisa, su humildad y la verdad que como vos bien decís, una monstruosidad oculta como siempre sucede en estos casos", expresó Marisa.

Además agregó que "uno se sorprende porque decís no me lo ví venir nunca. Yo tuve un shock muy grande, después no lo creí y mostraron cosas que eran reales... Yo creo que está enfermo obviamente. Si todo eso ha sido real es una enfermedad porque no es real que un chico grande esté con un chico tan menor de edad".

Mirá el video

En el final comentó que "ojalá que se trate, que se pueda curar. La condena social es difícil de revertir... Yo siempre digo 'ojalá que sea mentira y que salga alguien a decir que fue una vendetta". Ángel por su parte expresó que "está muy complicado con la condena y con todo lo que se supo.