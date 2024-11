Rodrigo Lussich destruyó a Micaela Viciconte: "Es del signo del rencor con..."

Todo indicaba que, después de años de una polémica relación entre Nicole Neumann y Micaela Viciconte, las modelos habían decidido dejar atrás sus diferencias y tener un mejor vínculo. Sin embargo, las últimas declaraciones de la ex Combate sobre Neumann en una entrevista para una reconocida revista demostraron que la relación entre ellas no ha cambiado nada y sigue igual de mal.

En Socios del Espectáculo hablaron sobre el tema y leyeron algunos de los dichos de Micaela sobre Nicole. Cuando le preguntaron a Viciconte si había alguna chance de bandera blanca en el conflicto con Nicole, contestó: "No me interesa de ninguna manera tener trato con ella. Yo tengo mi vida. Me acuesto y en mi cama descanso en paz. Sé qué hice y qué no hice. No vendo nada para el afuera y soy súper transparente".

La exparticipante de "Combate" y Nicole Neumann tienen una relación complicada.

Luego de escuchar los dichos de Viciconte, Adrián Pallares opinó: "¡Esta es una rencorosa marca cañón! ¿De qué signo es?".

Inmediatamente, Rodrigo Lussich, irónicamente pero al mismo tiempo fulminante, le contestó a su colega: "Es del signo del rencor con ascendente en odio. ¡Terrible!".

Esto fue lo que dijo Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo sobre Micaela Viciconte

"Lo que pasa es que hay tres hijas en común entre Fabián y Nicole que tienen un hermano por parte de Mica, así que en algún evento estarán todos juntos", sumó Nancy Duré.