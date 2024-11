Jonatan Viale reveló el motivo por el cual abandonó los Premios Martín Fierro Latino: "Ni a palos..."

El pasado viernes 22 de noviembre, se realizaron los Premios Martín Fierro Latino. Al final de la noche, anunciaron a Jonatan Viale como ganador de la estatuilla dorada. Sin embargo, el periodista nunca se presentó en el escenario para recoger el premio, produciéndose una gran polémica.

Luis Ventura, presidente de APTRA, se mostró muy enojado por la actitud del comunicador, tanto en el evento como también en la televisión. El pasado fin de semana, en Secretos Verdaderos, Ventura se expresó por lo que ocurrió con Viale en los Premios Martín Fierro Latino.

Esto fue lo que pasó con Jonatan Viale en los Premios Martín Fierro Latino

"Hay cosas que yo no puedo permitir, siendo el presidente de una entidad, no puedo permitir que un fórmula uno, como es Jonatan, él no se puede permitir que su condición profesional lo lleve a tomar decisiones que, para mí, son erróneas. 'Me voy a tomar un vaso de agua que tengo sed' ¡No, papi, la sed te la guardás para otro momento! Andá y hacé los goles que tenés que hacer. Estamos hablando de un tipo que ya había ganado un Martín Fierro. Es como que un jugador diga '¡Ay, pensaba que ganaba el otro equipo entonces me fui a esperar al vestuario!' ¡No es así!", fue el descargo de Luis.

Tras el enojo de Luis Ventura, Jonatan Viale rompió el silencio y reveló el motivo por el cual abandonó la ceremonia antes de que finalizara. Fue en Mitre Live, donde le confesó a Juan Etchegoyen que "ni a palos imaginé que ganaba, moría de sueño y me fui cinco minutos antes con mi mujer".

Viale explicó la razón por la cual se fue antes de que terminara el evento.

"Espero que no se haya enojado Luis Ventura, le escribí para pedirle disculpas. Fue un error mío", concluyó