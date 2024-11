Andrés Nara opinó sin filtro sobre la separación de Wanda y Mauro Icardi

La escandalosa separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando más capítulos. El martes 26 de noviembre se dio a conocer información sobre la pericia psiquiátrica que le realizaron a la empresaria y conductora de Bake Off Famosos tras lo sucedido en el Chateau Libertador.

Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo confesó que "Demuestran una suceptibilidad de Wanda a ser manejada, manipulación hacia ella y una persona con mucho miedo". Luego de esto, programas como "A la Tarde" mostraron lo que decía el documento oficial tras la declaración de la empresaria.

"La entrevistada (Wanda) expresa que en dicho momento habría recibido amenazas por parte de su ex pareja, quien nuevamente se negaba a abandonar el domicilio. Frente a estos hechos, refiere que establecieron comunicación telefónica con el 911", expresaba una parte.

En medio de todo esta situación, quien decidió hablar fue Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira. En comunicación con Karina Mazzocco sostuvo que "yo estoy distanciado con respecto a Mauro, no tengo ningún tipo de relación por un intercambio de palabras que tuvimos".

Andrés Nara habló sobre la separación de Wanda y Mauro Icardi

Respecto a la situación que se dio en el departamento, Andrés subrayó que "no puedo dar con detalles porque no lo sé pero fue bastante tóxica la relación, puede ser que se llegó a esas instancias". También expresó: "Voy a estar presente en lo que me necesite, la voy a defender".