Yuyito González y Yanina Latorre, con todo: de "cornuda" a "amante de casados y de presidentes"

Yuyito González inició una batalla contra Yanina Latorre en su último programa, y la panelista no tardó en responderle. La novia del presidente Javier Milei fue durísima contra la panelista de LAM y el canal de streaming Bondi, desde donde le respondió con firmeza.

Primero, la ex vedette dijo en Empezar el Día, el ciclo que conduce en Ciudad Magazine, que Yanina Latorre "sabe de cuernos y de humillaciones. Hay que preguntarle a ella que tiene un Master" señaló entre risas.

Luego, la aludida le respondió en No Tienen Solución, que se emite en el mencionado canal de streaming Bondi. "Prefiero ser cornuda y no ser amante de presidentes y de tipos casados como vos".

Yanina Latorre en lo de Susana

A medida que continuaba el descargo, la periodista de espectáculos fue subiendo el tono. "Sí, soy cornuda. Lo perdoné, fue un polvo, lo extorsionaron, ya está", para luego volver a la figura que ocupa Yuyito como novia del presidente de la Argentina. "A ver si algún asesor presidencial le dice que no se burla de una mujer cornuda, yo fui la víctima" agregó.

Pero no fue lo último, ya que pasados unos minutos, Yanina volvió sobre el tema y sacó pecho por su peso en el mundo de la TV. "¿A ver si podés ir a los de Susana y hacer 11 puntos de rating, pedazo de fracasada? Me calenté", para luego cerrar con una frase que deja muchas dudas "Ojalá no le meta los cuernos Milei, porque me enteré unas cosas..."