El descargo de Nicki Nicole que potenció la versión de romance con Enzo Fernández

Este jueves en LAM (América), Yanina Latorre dio detalles sobre el acercamiento entre Enzo Fernández y Nicki Nicole, situación que sale a la luz poco después de confirmarse la separación del futbolista de Valentina Cervantes. A su vez, la panelista remarcó que el descargo que escribió la cantante sobre el video en el que se los ve juntos con el futbolista en un boliche, no hace más que potenciar la posibilidad de que el romance esté en ciernes.

Una usuaria de Tik Tok había compartido en octubre que un grupo de amigas había visto a Nicki Nicole y Enzo Fernández en el pub porteño Moby Dick. La popular artista rápidamente salió a comentar la publicación, posiblemente para no quedar señalada como parte de la ruptura del jugador de la Seleccion con Valentina Cervantes.

“¡Hola Reina! ¡A la fiesta fui con amigos y con la persona que actualmente salgo, que no es conocida, obviamente saludé y hablé con todos los que estaban! ¡Te dejo la info para que te quedes más tranquila! Beso”, aclaró Nicki Nicole.

El descargo de Nicki Nicole que sembró dudas sobre su vínculo con Enzo Fernández. Foto: Redes sociales.

Por su parte, Yanina Latorre señaló en LAM sobre el descargo de la cantante a la versión de acercamiento con Enzo Fernández: “Es muy raro que una estrella internacional como Nicki se contacte con una influencer para desmentir todo”.

Nicki Nicole y un descargo que generó dudas

"Tiene 23 millones de seguidores y no le contesta a cualquiera, y esta chica tik tokera no es tan conocida. Le contesta como para negar la situación, para mí no quería quedar en el medio de un matrimonio", sumó Yanina Latorre sobre la reacción de Nicki Nicole para deslindarse de ser una parte de la ruptura entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

Por último, Latorre reveló que la mejor amiga de la cantante la quiso llamar. "¿Cómo le llegó a Nicki Nicole que lo íbamos a contar en LAM? Enzo le avisó!", reforzó la integrante de LAM sobre las dudas de la naturaleza del vínculo entre la artista y el futbolista.