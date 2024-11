La fuerte declaración de Pampita sobre su historia con Roberto García Moritán: "La relación está destruida"

La separación entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán sucedió hace dos meses pero todavía retumba por los rincones. La modelo estuvo en el living de Susana Giménez y fue críticada, ya que no habló mucho ni tampoco entro en detalles sobre el divorcio con el exministro.

Carolina sostuvo que hubo una situación en el matrimonio que hizo estallar todo por los aires. Sin embargo, ella defendió a Moritán tras el insulto que le propinó Susana al llamarlo "estúpido" y dejó en claro que no quería hablar mucho del tema porque sus hijos estaban viendo la nota.

Luego de tres días, Pampita dialogó con LAM y obviamente que la entrevista fue el foco de atención. La modelo en el programa de Ángel de Brito, aseguró que "cuando me volvieron a hablar (la producción) les dije que yo no les iba a servir porque no voy a hablar de nada y no voy a hablar mal del padre de mi hija", comenzó.

La modelo fue contundente en sus declaraciones. Foto: Captura de pantalla/ América TV

Además sostuvo que le dijeron que se quede tranquilo que iba a salir todo bien y fue ella misma quien sostuvo que "salió todo mal". También aseguró en LAM que su separación fue el 20 de septiembre y además sostuvo que "Robert es mi familia, no hablo mal de mi familia y no hay manera de que eso pase".

Pampita habló sin filtros sobre la relación con Roberto García Moritán

Respecto a la relación con su exmarido, Pampita subrayó que "esto está destruido para siempre y no hay forma de pegar esos pedazos. Me agarra en un momento de mi vida personal que no quiero para mí... Tal vez antes habría reaccionado distinto". Además dejó en claro que la política y el dinero no tuvieron que ver en la separación y dejó la puerta abierta sobre el rumor de la infidelidad.