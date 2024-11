Cazzu prendió fuego a Christian Nodal tras la separación: ¿Qué dijo?

Hace unos meses, Cazzu y Christian Nodal anunciaron el fin de la relación y causó mucha polémica luego de que él presentó a Ángela Aguilar como su nueva pareja. De hecho, se especulaba que la cantante había formado parte de un plan que la vinculaba a ellos y aprovechó Luzu TV para desmentir todo.

"Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo que tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y como que se sugiere que yo formé parte de una especie de plan... Lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira", sostuvo la artista.

Además agregó que "Se sugiere que yo formé parte de una especie de plan… lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. La gravedad que tiene esto es que viene de la boca de uno de los protagonistas", expresó con cierto enojo.

Respecto a la separación, Cazzu afirmó: "Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto y exisitó la pregunta '¿Hay alguien más?' La respuesta fue 'no' y yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo".

Mirá el video

También subrayó que "me enteré a través de los mismos medios y a través de redes sociales. Me sorprendó obviamente porque a ella la conocía y había compartido algunas veces, primero pensé que no era y resultó que sí", expresó. Luego dijo que "desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación, no hay nada que hacer".