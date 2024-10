Fátima Flórez le dio una nueva oportunidad al amor y le tiró una indirecta a Javier Milei

A mediados de abril de este año, Javier Milei confirmó su separación de Fátima Flórez, una noticia que sorprendió a todos ya que la actriz en ese entonces lo acompañó a Miami para recibir una distinción de la comunidad judía. A través de su cuenta de X (@JMilei), el presidente anunció su ruptura con la artista.

"Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente", expresó el mandatario.

Sin embargo, poco tiempo después, el líder de La Libertad Avanza fue vinculado con Yuyito González y en agosto confirmaron su relación, que hasta el día de hoy sigue en pie.

Ahora, el amor tocó nuevamente la puerta de Fátima Flórez. Fue en una entrevista con Marcelo Polino para Radio Mitre donde la actriz reveló detalles, luego de que el periodista le consultara si tenía nuevos candidatos.

"Hay algunos candidatos dando vueltas, pero todavía no tuve tiempo. No sé si estoy preparada porque soy medio a la antigua. Para mí las cosas tienen su tiempo. Puede estar cerca la noticia, pero esta vez no voy a contar nada", comenzó diciendo la imitadora.

No obstante, Flórez dio algunas pistas de con quien está saliendo y le envió una indirecta a Javier Milei: "Rubro espectáculos. Es de atrás del escenario, de arriba del escenario, basta. Dos que se maquillan me parece que no, es un montón".

No te vayas a casar, que tenemos que hacer la temporada de verano", le dijo Polino al notar el enamoramiento de su colega. Y ella le respondió: "Y qué se yo, viste cómo es el amor que a veces viene una mariposita y te cambia la vida en un día. No sé si estoy enamorada, pero estoy como distinta".

"Las Vegas me trajo nuevos aires que no sé qué puede pasar. Vos me conoces mucho, por lo menos estoy contenta que no es poco. Me pongo colorada", concluyó la artista.