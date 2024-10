Luis Novaresio contó al aire un dato íntimo de Robertito Funes y generó polémica

Luis Novaresio fue criticado en las redes sociales luego de realizarle una polémica pregunta a Robertito Funes Ugarte en medio de una entrevista. Todo se dio en una charla en la que el conductor de La Nación invitó al cronista de Telefe, entre otros canales, a charlar sobre su vida y carrera.

En un momento cuando la charla venía bien, Novaresio le hizo una pregunta que descolocó al periodista oriundo de la provincia de Mendoza y en las redes sociales salieron fuertemente a criticarlo por la actitud que tuvo con su colega, ya que Robertito no había hablado nunca sobre el tema.

"¿Cuánto te preocupaba o no el hecho de ser gay y laburar en los medios?", fue expresamente la consulta que le hizo Luis Novaresio a Robertito. Luego de la pregunta hubo unos segundos de silencio por parte del entrevistado y con cierta incomodidad respondió y evitó de manera contundente el tema.

"¡Que pregunta que me hacés, Luis! Pará. ¿Hay que hablar de eso? Yo nunca dije... pasemos a la siguiente pregunta", fue la contundente frase que expresó Robertito y le hizo cambiar de tema inmediatamente. En ese momento Luis le expresó que "Ok. No hay ningún problema".

Mirá el video

Algunos de los usuarios de X (Ex Twitter) se pronunciaron al respecto luego de ver el video y dejaron sus diversas opiniones: "Un amigazo Novaresio sacando del closet a Roberto Funes en contra de su voluntad…", "él jamás lo expuso, que necesidad tiene Novaresio siempre de meterse en su sexualidad?", fueron algunos de los comentarios que se mostraban en desacuerdo con los dichos del conductor.